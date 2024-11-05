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Сотрудники компании "Транспорт будущего" стали участниками полумарафона "В беге мы едины"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Забег завершает легкоатлетический сезон 2024 года и собирает самых преданных и верных бегунов. Соревнования посвящены Дню народного единства и прошли 4 ноября в Самаре. В забеге приняли участие более 2000 человек: жители области и гости из 142 городов и стран ближнего зарубежья.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

В числе дистанций были полумарафон (21,1 км), 10 км, 3 км, северная ходьба 3 и 10 км, инклюзивный забег 600 м, корпоративный забег на 3 км, "самарская миля" 1,586 м и детские старты — 300 и 600 м.

Спортсменам предстояло преодолеть дистанции по живописной трассе вдоль набережной Волги. Участников всех дистанций (кроме забега на 1586 м) наградили коллекционными медалями.

Сотрудники компании "Транспорт будущего" на марафоне преодолели дистанции в 10 и 3 километра.

"В беге мы едины" — название спортивного события можно интерпретировать как метафору совместных усилий в достижении цели. В соревнованиях, как и в жизни, важно работать вместе, поддерживать друг друга и стремиться к успеху. Участие коллег в соревнованиях имеет много плюсов. Кроме физической активности, это еще и важный элемент корпоративной культуры и командообразования. Мы рады, что наши сотрудники компании стали частью спортивного события, показав силу духа и сплоченность", –отметила директор по стратегическому менеджменту "Транспорта будущего" Анна Ворожбянова.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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