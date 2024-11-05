Сотрудники компании "Транспорт будущего" стали участниками полумарафона "В беге мы едины"

Забег завершает легкоатлетический сезон 2024 года и собирает самых преданных и верных бегунов. Соревнования посвящены Дню народного единства и прошли 4 ноября в Самаре. В забеге приняли участие более 2000 человек: жители области и гости из 142 городов и стран ближнего зарубежья.
В числе дистанций были полумарафон (21,1 км), 10 км, 3 км, северная ходьба 3 и 10 км, инклюзивный забег 600 м, корпоративный забег на 3 км, "самарская миля" 1,586 м и детские старты — 300 и 600 м.
Спортсменам предстояло преодолеть дистанции по живописной трассе вдоль набережной Волги. Участников всех дистанций (кроме забега на 1586 м) наградили коллекционными медалями.
Сотрудники компании "Транспорт будущего" на марафоне преодолели дистанции в 10 и 3 километра.
"В беге мы едины" — название спортивного события можно интерпретировать как метафору совместных усилий в достижении цели. В соревнованиях, как и в жизни, важно работать вместе, поддерживать друг друга и стремиться к успеху. Участие коллег в соревнованиях имеет много плюсов. Кроме физической активности, это еще и важный элемент корпоративной культуры и командообразования. Мы рады, что наши сотрудники компании стали частью спортивного события, показав силу духа и сплоченность", –отметила директор по стратегическому менеджменту "Транспорта будущего" Анна Ворожбянова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.