Прокуратура через суд обязала власти обеспечить инфраструктурой участки для многодетных

В Ставропольском районе по иску прокуратуры суд обязал администрацию обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки, предоставленные многодетным семьям. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Администрация муниципалитета предоставляла многодетным участки в сельском поселении Ягодное, которые не были обеспечены дорогами и инженерно-технической инфраструктурой.

"Мерами превентивного характера изменить ситуацию не удалось, в связи с чем прокурором района в суд направлено исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и возложении обязанности обеспечить земельные участки централизованным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и подъездной дорогой", - указывается в пресс-релизе надзорного органа.

Решением Ставропольского районного суда требования прокурора были удовлетворены.

Напомним, ранее прокуратура Ставропольского района обязала администрацию создать места в школах сел Ягодное и Подстепки.