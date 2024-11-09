Прокуратура через суд обязала власти обеспечить инфраструктурой участки для многодетных

В Ставропольском районе по иску прокуратуры суд обязал администрацию обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки, предоставленные многодетным семьям. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Администрация муниципалитета предоставляла многодетным участки в сельском поселении Ягодное, которые не были обеспечены дорогами и инженерно-технической инфраструктурой.
"Мерами превентивного характера изменить ситуацию не удалось, в связи с чем прокурором района в суд направлено исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и возложении обязанности обеспечить земельные участки централизованным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и подъездной дорогой", - указывается в пресс-релизе надзорного органа.
Решением Ставропольского районного суда требования прокурора были удовлетворены.
Напомним, ранее прокуратура Ставропольского района обязала администрацию создать места в школах сел Ягодное и Подстепки.
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