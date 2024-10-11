Прокуратура через суд обязала власти создать места в школах двух сел под Тольятти

Прокуратура через суд обязала муниципальные и региональные власти обеспечить детей местами в школах сельских поселений Подстепки и Ягодное Ставропольского района. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным ведомства, в школе с. Подстепки обучается 1106 детей, еще 344 не хватило мест. В Ягодном в местную школу не смогли попасть 309 детей. Они вынуждены ездить в школы других сельских поселений и Тольятти.

Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию муниципалитета и правительство Самарской области устранить допущенные нарушения.

"Решением Ставропольского районного суда на данные органы возложена обязанность принять меры по обеспечению детей от 7 до 18 лет местами в государственных или муниципальных образовательных учреждениях основного общего образования в соответствии с существующей потребностью на территориях сельских поселений Ягодное и Подстепки Ставропольского района Самарской области", - сообщает областная прокуратура.

Напомним, в августе губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что ведется работа над проектированием школы в Ягодном, а к строительству планируется приступить в 2025 году.