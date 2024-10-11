Прокуратура через суд обязала власти создать места в школах двух сел под Тольятти

Прокуратура через суд обязала муниципальные и региональные власти обеспечить детей местами в школах сельских поселений Подстепки и Ягодное Ставропольского района. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По данным ведомства, в школе с. Подстепки обучается 1106 детей, еще 344 не хватило мест. В Ягодном в местную школу не смогли попасть 309 детей. Они вынуждены ездить в школы других сельских поселений и Тольятти.
Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию муниципалитета и правительство Самарской области устранить допущенные нарушения.
"Решением Ставропольского районного суда на данные органы возложена обязанность принять меры по обеспечению детей от 7 до 18 лет местами в государственных или муниципальных образовательных учреждениях основного общего образования в соответствии с существующей потребностью на территориях сельских поселений Ягодное и Подстепки Ставропольского района Самарской области", - сообщает областная прокуратура.
Напомним, в августе губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что ведется работа над проектированием школы в Ягодном, а к строительству планируется приступить в 2025 году.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.