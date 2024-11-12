Бизнесмен Алексей Ушамирский и еще несколько человек могут покинуть политсовет "Единой России"

Региональный политсовет "Единой России" может покинуть бизнесмен Алексей Ушамирский.
Это подтверждают источники Волга Ньюс, также данные о нем удалены на сайте реготделения партии. По мнению источника, заявление уже написано, а скоро вопрос будет официально разрешен.
Источники также сообщают, что через неделю должен состояться съезд регионального политсовета. Там должен быть решен вопрос о ротации кадров в партии. Предполагается, что политсовет также могут прокинуть несколько человек, а на их место придут другие. По данным источника Волга Ньюс, в политсовете точно не будет Александра Живайкина.
Напомним, депутат Александр Живайкин в декабре 2023 г. лишился поста руководителя фракции "ЕР" в губернской думе, а в августе 2024 г. — и должности заместителя секретаря регионального политсовета. Также источники считают, что в "ЕР" может не быть Ирины Кочуевой, которая занимала должность заместителя секретаря.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!