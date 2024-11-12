Бизнесмен Алексей Ушамирский и еще несколько человек могут покинуть политсовет "Единой России"

Региональный политсовет "Единой России" может покинуть бизнесмен Алексей Ушамирский.

Это подтверждают источники Волга Ньюс, также данные о нем удалены на сайте реготделения партии. По мнению источника, заявление уже написано, а скоро вопрос будет официально разрешен.

Источники также сообщают, что через неделю должен состояться съезд регионального политсовета. Там должен быть решен вопрос о ротации кадров в партии. Предполагается, что политсовет также могут прокинуть несколько человек, а на их место придут другие. По данным источника Волга Ньюс, в политсовете точно не будет Александра Живайкина.

Напомним, депутат Александр Живайкин в декабре 2023 г. лишился поста руководителя фракции "ЕР" в губернской думе, а в августе 2024 г. — и должности заместителя секретаря регионального политсовета. Также источники считают, что в "ЕР" может не быть Ирины Кочуевой, которая занимала должность заместителя секретаря.