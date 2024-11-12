16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бизнесмен Алексей Ушамирский и еще несколько человек могут покинуть политсовет "Единой России" В Самаре прошел в 14-ый раз Парад памяти "Единая Россия" внесла поправки ко второму чтению бюджета "Единая Россия" перезагружает работу института сторонников партии На выставке "Сила в правде" депутат-единоросс передал образцы трофейной техники в музей поискового движения

Партии Власть и политика

Бизнесмен Алексей Ушамирский и еще несколько человек могут покинуть политсовет "Единой России"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 452
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный политсовет "Единой России" может покинуть бизнесмен Алексей Ушамирский.

Это подтверждают источники Волга Ньюс, также данные о нем удалены на сайте реготделения партии. По мнению источника, заявление уже написано, а скоро вопрос будет официально разрешен.

Источники также сообщают, что через неделю должен состояться съезд регионального политсовета. Там должен быть решен вопрос о ротации кадров в партии. Предполагается, что политсовет также могут прокинуть несколько человек, а на их место придут другие. По данным источника Волга Ньюс, в политсовете точно не будет Александра Живайкина.

Напомним, депутат Александр Живайкин в декабре 2023 г. лишился поста руководителя фракции "ЕР" в губернской думе, а в августе 2024 г. — и должности заместителя секретаря регионального политсовета. Также источники считают, что в "ЕР" может не быть Ирины Кочуевой, которая занимала должность заместителя секретаря.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1