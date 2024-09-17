Александр Живайкин ушел из вице-спикеров губернской думы

Александр Живайкин лишился поста заместителя председателя Самарской губернской думы. Соответствующее решение было принято во вторник, 17 сентября, на заседании думы.

Спикер областного парламента Геннадий Котельников пояснил, что на его имя поступило заявление Живайкина об освобождении его от поста. Этот заявление уже было рассмотрено 12 сентября на заседании совета думы.

Депутаты вопросов о причинах такого решения не задавали и единогласно проголосовали "за".

При этом следующим вопросом был рассмотрен перевод Живайкина в число депутатов, работающих в думе на постоянной профессиональной основе (за зарплату). Голосование также было единогласным, правда, за отставку голосовало 34 депутата, а за перевод на зарплату - 40 депутатов.

Кто займет освободившееся место вице-спикера, озвучено не было.

Известно, что в прошлом году Александр Живайкин вошел в конфликт с депутатом Государственной думы Александром Хинштейном. Живайкин выступил инициатором письма от фракции "Единой России" в губернской думе председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву и секретарю ее генсовета Андрею Турчаку. В нем Хинштейн обвинялся в "дестабилизацию обстановки в регионе, формировании ложного общественного мнения" на фоне кампании по выборам губернатора.

"Действия [...] Александра Евсеевича Хинштейна в информационном поле несут угрозу репутации региона и угрозу подрыва доверия высшим руководящим партийным органам и органам исполнительной власти среди жителей и избирателей Самарской области", - в частности указывалось в письме, датированном 30 августа 2023 года. Оно заканчивалось просьбой "принять меры партийного реагирования".

Письмо впоследствии опубликовал в своем телеграм-канале сам Александр Хинштейн.

По неофициальной информации, центральный исполком "Единой России" направил в Самарскую область комиссию, которая не нашла подтверждений фактам, изложенным в письме.

После этого Александр Живайкин в декабре 2023 г. лишился поста руководителя фракции "ЕР" в губдуме, а в августе 2024 г. и должности заместителя секретаря регионального политсовета.