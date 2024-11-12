16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Российские университеты в регионах формируют экосистемы студенческого предпринимательства От первоклашки до старшеклассника: учащихся самарских школ научат управлять своими деньгами "Электрощит Самара" открыл инженерно-технический класс в самарской школе № 118 Топ-10 музеев Самарской области: где точно не будет скучно В Самаре 15 ноября распределят свободные места в детские сады

Образование Общество

От первоклашки до старшеклассника: учащихся самарских школ научат управлять своими деньгами

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Снижение уровня кибермошенничества, в том числе за счёт финансового просвещения россиян, — приоритетная для страны задача. В Самаре запущен совместный проект Сбера, МВД и Министерства образования региона по повышению финансовой грамотности советников директоров по воспитанию школ области. Обучение прошло уже 700 сотрудников учебных заведений.

Советники по воспитанию находятся в постоянном диалоге с детьми и помогают в развитии мягких навыков. Каждый из них теперь может рассказать учащимся о том, кто такие дроперы и как не попасться в сети мошенников. Одна из других задач проекта — научить учащихся основам инвестирования, планирования бюджета и эффективного управления деньгами.

С начала года в 37 муниципальных образованиях губернии было проведено 1118 занятий для обучающихся 1-11 классов и студентов СПО. Общее количество учащихся, которые приняли участие в уроках по финансовой грамотности, превысило 26 тысяч человек.

"Повышение уровня финансовой грамотности школьников может сыграть ключевую роль в снижении количества киберпреступлений с их участием. Когда дети лучше понимают принципы работы финансовых систем, они становятся более осведомленными о потенциальных угрозах и способах защиты своих данных. Мы стремимся к тому, чтобы уроками финансовой грамотности было охвачено как можно больше самарских школ. Это позволит сформировать у подрастающего поколения устойчивые навыки управления личными финансами и сократит число киберпреступлений с участием несовершеннолетних", — отметила управляющий Самарским отделением Сбербанк Наталья Красулина.

"Финансовое просвещение, снижение благодаря ему уровня кибермошенничества — важная для нашего региона и всей России задача. Полученными в рамках проекта знаниями советники директоров делятся с подрастающим поколением. Воспитание в наших детях финансовой грамотности, профилактика киберпреступлений имеют большое значение: кроме основ планирования бюджета ребята узнают, как избежать угрозу потери средств, личных данных. Совместно со Сбером и МВД мы продолжим работать в этом направлении", — прокомментировал совместный проект министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

До конца 2025 года уроками, которые проведут советники по воспитанию, будут охвачены порядка 200 тысяч учащихся самарских школ с 7 по 11 класс. Количество уникальных слушателей по трём лекциям превысит 600 тысяч человек.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1