От первоклашки до старшеклассника: учащихся самарских школ научат управлять своими деньгами

Снижение уровня кибермошенничества, в том числе за счёт финансового просвещения россиян, — приоритетная для страны задача. В Самаре запущен совместный проект Сбера, МВД и Министерства образования региона по повышению финансовой грамотности советников директоров по воспитанию школ области. Обучение прошло уже 700 сотрудников учебных заведений.

Советники по воспитанию находятся в постоянном диалоге с детьми и помогают в развитии мягких навыков. Каждый из них теперь может рассказать учащимся о том, кто такие дроперы и как не попасться в сети мошенников. Одна из других задач проекта — научить учащихся основам инвестирования, планирования бюджета и эффективного управления деньгами.

С начала года в 37 муниципальных образованиях губернии было проведено 1118 занятий для обучающихся 1-11 классов и студентов СПО. Общее количество учащихся, которые приняли участие в уроках по финансовой грамотности, превысило 26 тысяч человек.

"Повышение уровня финансовой грамотности школьников может сыграть ключевую роль в снижении количества киберпреступлений с их участием. Когда дети лучше понимают принципы работы финансовых систем, они становятся более осведомленными о потенциальных угрозах и способах защиты своих данных. Мы стремимся к тому, чтобы уроками финансовой грамотности было охвачено как можно больше самарских школ. Это позволит сформировать у подрастающего поколения устойчивые навыки управления личными финансами и сократит число киберпреступлений с участием несовершеннолетних", — отметила управляющий Самарским отделением Сбербанк Наталья Красулина.

"Финансовое просвещение, снижение благодаря ему уровня кибермошенничества — важная для нашего региона и всей России задача. Полученными в рамках проекта знаниями советники директоров делятся с подрастающим поколением. Воспитание в наших детях финансовой грамотности, профилактика киберпреступлений имеют большое значение: кроме основ планирования бюджета ребята узнают, как избежать угрозу потери средств, личных данных. Совместно со Сбером и МВД мы продолжим работать в этом направлении", — прокомментировал совместный проект министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

До конца 2025 года уроками, которые проведут советники по воспитанию, будут охвачены порядка 200 тысяч учащихся самарских школ с 7 по 11 класс. Количество уникальных слушателей по трём лекциям превысит 600 тысяч человек.