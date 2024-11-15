Ветеран СВО из Самары принимает участие в "Кубке Защитников Отечества" в Сириусе

14 ноября в Сириусе фонд "Защитники Отечества" совместно с Паралимпийским комитетом России и Министерством спорта России дал старт финальному Всероссийскому комплексному физкультурному мероприятию "Кубок Защитников Отечества". В течение трех дней более 200 ветеранов СВО из 62 регионов страны будут состязаться в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге.

Участие в делегации принимают представители самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" и ветеран СВО Дмитрий Худошин.

"Важную роль в реабилитации наших героев играет спорт. Мы неоднократно видели, как благодаря ему восстанавливались ребята с тяжелыми травмами, возвращались к мирной жизни и добивались успеха. Уже более 110 тысяч ветеранов стали участниками спортивных и культурных программ фонда "Защитники Отечества". Наш Кубок — пример того, как боевое братство переходит в спортивное. Подобные проекты — органичная часть широкой системы социализации и адаптации героев СВО. Защитники — наша гордость и пример для подражания каждому из нас, в том числе молодежи", — подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Кубок Защитников Отечества" — межрегиональное спортивное первенство среди ветеранов СВО с инвалидностью. Его проводят с целью реабилитации ветеранов и вовлечения их в паралимпийское движение. В этом году прошло пять межрегиональных "Кубков Защитников Отечества": в Кузбассе, Башкортостане, Калужской области, Хабаровском и Ставропольском краях. В каждом участвовали ветераны из одного или двух федеральных округов. Их победители собрались на итоговом первенстве в Сириусе.

"Спорт — это всегда сильные эмоции и мощный инструмент психологического восстановления, - отметил министр спорта России Михаил Дегтярев. - В соревнованиях многие ветераны находят отдушину, а для некоторых он становится новым делом жизни. Поэтому Минспорт активно поддерживает эту инициативу фонда "Защитники Отечества". Об этом неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин: "Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества — создавать для этого все условия". Мы будем и дальше развивать Кубок".

Министр сообщил, что в 2025 году Минспорт России совместно с фондом "Защитники Отечества" и Паралимпийским комитетом России проведет в Южном, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах еще четыре межрегиональных спортивных турнира для ветеранов СВО, а также Всероссийский "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта.

Соревнования проходят при участии Паралимпийского комитета России, который не только помогает организовывать первенства, но и приглашает ветеранов специальной военной операции на тренировочные мероприятия сборных команд России, проводимых на лучших федеральных базах Министерства спорта Российской Федерации.

"Сегодня можно смело сказать, что участие ветеранов специальной военной операции в соревнованиях стало неотъемлемой частью российского паралимпийского движения. Уже около 300 участников СВО добились значительных успехов в адаптивном спорте и вошли в составы сборных команд субъектов Российской Федерации. Есть успехи на чемпионатах и кубках страны. Победители и призеры включены в составы национальных сборных. Такие спортсмены уже есть в фехтовании на колясках, волейболе сидя, гребле на байдарках и каноэ, будут и в других видах спорта", — отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Всероссийский кубок Защитников Отечества, где участвуют лучшие спортсмены ветераны СВО, способствует обмену опытом и укреплению дружеских связей. Кубок становится площадкой для проявления спортивного духа и командной работы, объединяя людей разных возрастов и возможностей", — отметил самарский ветеран СВО Дмитрий Худошин.

В Сириусе готовы и в дальнейшем поддерживать ветеранов СВО, в том числе при получении образования.

"В Сириусе создана уникальная среда для развития, и я очень рада, что сегодня она доступна в том числе для участников СВО. Важно, что здесь они могут не только соревноваться и проявлять волю к победе, но и учиться, раскрываться как профессионалы в других сферах. Мы подготовили в колледже университета "Сириус" программы по ИТ, которые доступны и для тех, кто сегодня участвует в "Кубке Защитников Отечества". Мы готовы проводить у нас сборы и программы переподготовки для спортсменов — участников СВО и их тренеров. Будем делать все, чтобы Сириус открывал для всех вас новые возможности", — сказала председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

В Самарской области уделяется большое внимание социализации тем, кто вернулся из зоны проведения спецоперации, в том числе, через спорт. Регион стал одним из первых, где были созданы команды по следж-хоккею из ветеранов СВО. Инициативу активно поддержали и продолжают поддерживать хоккейные клубы "Лада" (Тольятти) и ЦСК ВВС (Самара). Кроме того, в продолжение федеральной программы "Время героев" реализуется региональная — "Школа героев". Она создана по инициативе Губернатора Вячеслава Федорищева, чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.

Напомним, фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда "Защитники Отечества" поступило более 1 миллиона 179 тысяч запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 миллиона 568 тысяч уже решено.