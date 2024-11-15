Ветеран СВО из Самары принимает участие в "Кубке Защитников Отечества" в Сириусе

14 ноября в Сириусе фонд "Защитники Отечества" совместно с Паралимпийским комитетом России и Министерством спорта России дал старт финальному Всероссийскому комплексному физкультурному мероприятию "Кубок Защитников Отечества". В течение трех дней более 200 ветеранов СВО из 62 регионов страны будут состязаться в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге.
Участие в делегации принимают представители самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" и ветеран СВО Дмитрий Худошин.
"Важную роль в реабилитации наших героев играет спорт. Мы неоднократно видели, как благодаря ему восстанавливались ребята с тяжелыми травмами, возвращались к мирной жизни и добивались успеха. Уже более 110 тысяч ветеранов стали участниками спортивных и культурных программ фонда "Защитники Отечества". Наш Кубок — пример того, как боевое братство переходит в спортивное. Подобные проекты — органичная часть широкой системы социализации и адаптации героев СВО. Защитники — наша гордость и пример для подражания каждому из нас, в том числе молодежи", — подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Кубок Защитников Отечества" — межрегиональное спортивное первенство среди ветеранов СВО с инвалидностью. Его проводят с целью реабилитации ветеранов и вовлечения их в паралимпийское движение. В этом году прошло пять межрегиональных "Кубков Защитников Отечества": в Кузбассе, Башкортостане, Калужской области, Хабаровском и Ставропольском краях. В каждом участвовали ветераны из одного или двух федеральных округов. Их победители собрались на итоговом первенстве в Сириусе.
"Спорт — это всегда сильные эмоции и мощный инструмент психологического восстановления, - отметил министр спорта России Михаил Дегтярев. - В соревнованиях многие ветераны находят отдушину, а для некоторых он становится новым делом жизни. Поэтому Минспорт активно поддерживает эту инициативу фонда "Защитники Отечества". Об этом неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин: "Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества — создавать для этого все условия". Мы будем и дальше развивать Кубок".
Министр сообщил, что в 2025 году Минспорт России совместно с фондом "Защитники Отечества" и Паралимпийским комитетом России проведет в Южном, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах еще четыре межрегиональных спортивных турнира для ветеранов СВО, а также Всероссийский "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта.
Соревнования проходят при участии Паралимпийского комитета России, который не только помогает организовывать первенства, но и приглашает ветеранов специальной военной операции на тренировочные мероприятия сборных команд России, проводимых на лучших федеральных базах Министерства спорта Российской Федерации.
"Сегодня можно смело сказать, что участие ветеранов специальной военной операции в соревнованиях стало неотъемлемой частью российского паралимпийского движения. Уже около 300 участников СВО добились значительных успехов в адаптивном спорте и вошли в составы сборных команд субъектов Российской Федерации. Есть успехи на чемпионатах и кубках страны. Победители и призеры включены в составы национальных сборных. Такие спортсмены уже есть в фехтовании на колясках, волейболе сидя, гребле на байдарках и каноэ, будут и в других видах спорта", — отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
"Всероссийский кубок Защитников Отечества, где участвуют лучшие спортсмены ветераны СВО, способствует обмену опытом и укреплению дружеских связей. Кубок становится площадкой для проявления спортивного духа и командной работы, объединяя людей разных возрастов и возможностей", — отметил самарский ветеран СВО Дмитрий Худошин.
В Сириусе готовы и в дальнейшем поддерживать ветеранов СВО, в том числе при получении образования.
"В Сириусе создана уникальная среда для развития, и я очень рада, что сегодня она доступна в том числе для участников СВО. Важно, что здесь они могут не только соревноваться и проявлять волю к победе, но и учиться, раскрываться как профессионалы в других сферах. Мы подготовили в колледже университета "Сириус" программы по ИТ, которые доступны и для тех, кто сегодня участвует в "Кубке Защитников Отечества". Мы готовы проводить у нас сборы и программы переподготовки для спортсменов — участников СВО и их тренеров. Будем делать все, чтобы Сириус открывал для всех вас новые возможности", — сказала председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
В Самарской области уделяется большое внимание социализации тем, кто вернулся из зоны проведения спецоперации, в том числе, через спорт. Регион стал одним из первых, где были созданы команды по следж-хоккею из ветеранов СВО. Инициативу активно поддержали и продолжают поддерживать хоккейные клубы "Лада" (Тольятти) и ЦСК ВВС (Самара). Кроме того, в продолжение федеральной программы "Время героев" реализуется региональная — "Школа героев". Она создана по инициативе Губернатора Вячеслава Федорищева, чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.
Напомним, фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда "Защитники Отечества" поступило более 1 миллиона 179 тысяч запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 миллиона 568 тысяч уже решено.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.