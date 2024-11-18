"Ладья" обыграла "Авто" - 2:1

"Ладья" одержала домашнюю победу над командой из Екатеринбурга.

Состав тольяттинской "молодежки" не претерпел значительных изменений по сравнению с прошлым поединком против "Омских Ястребов", хотя совсем без перестановок не обошлось — тренерский штаб "Ладьи" перемешал порядок выхода пятерок на лед, а также заменил Данилу Овчарика и Артемия Кузнецова на Семена Фролова, вернувшегося из расположения юниорской сборной России, и Владислава Гурьева.

Волжане здорово вошли в игру и на 3-й минуте повели в счете. Олег Сенькин совершил классный сольный прорыв из своей зоны, который завершил точным броском — 1:0. Далее команды активно обменивались моментами, однако до перерыва заброшенных шайб больше не было. А вот на старте второй трети "Ладья" забила еще раз, но уже благодаря Марату Павлову — форвард с пятака добил снаряд в цель после наброса Александра Бажухина от синей линии. 2:0.

В заключительном периоде инициативу к своим рукам прибрали игроки "Авто" и на 55-й минуте они сократили отставание до минимума. Дмитрий Исаев сместился от борта в центр и поразил створ — 2:1. В самой концовке уральцы выпустили на площадку шестого полевого вместо голкипера, однако гости сначала едва не пропустили в пустые ворота, заблокировав несколько тольяттинских бросков в упор, а на последних секундах уже "Ладье" пришлось прилично понервничать, но Семен Фролов сыграл надежно. Итог — победа волжан со счетом 2:1!

Домашняя серия "Ладьи" продолжится 21 ноября — в этот день состоится матч со "Стальными Лисами".