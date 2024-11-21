Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в конкурсе инициатив родительских сообществ

Проекты школьных родительских комитетов Самарской области вошли в число победителей конкурса инициатив родительских сообществ. Подведение итогов конкурса состоялось 20 ноября в гимназии имени Е. М. Примакова в рамках второго заседания всероссийского родительского комитета. Всего денежные премии на реализацию своих проектов получат 200 родительских комитетов из 78 субъектов Российской Федерации. Организатором конкурса выступило российское общество "Знание" при поддержке министерства просвещения РФ.

Проект "Память, устремленная в будущее", представленный в номинации "Патриотическое воспитание" средней общеобразовательной школы № 2 пос. Суходол Сергиевского района, получил премию в категории до 2 миллионов рублей. Авторы проекта стремятся создать школьный музей, который позволит проводить уроки с использованием мультимедийного оборудования, надежно хранить выставочные экспозиции, организовывать полноценные экскурсии. Пока в школе есть лишь музейный уголок. По замыслу родителей и педагогов, музей станет современным и удобным пространством для встреч с участниками СВО, волонтерами "Надежного тыла", семьями выпускников, которые героическими поступками оставили след в истории школы и страны и других просветительских событий.

Приз до 1 миллиона рублей в номинации "Научное познание" получил проект "Лаборатория по 3D-моделированию и дополненной реальности ТехноМир", подготовленный лицеем "Технический" им. С. П. Королева города Самары. Родители лицеистов предложили создать 3D-лабораторию, где будут проходить все виды занятий по 3D-моделированию с использованием 3D-конструкторов и 3D-принтеров, лазерных граверов, систем видеосвязи и много другого.

Школа № 122 имени В. Г. Дороднова города Самары получила приз до 500 тыс. рублей на реализацию проекта "Клуб общения поколений "Единство". В клубе будут проходить спортивные и творческие события, цель которых — возродить культурные и спортивные традиции и укрепить отношения между родителями и детьми.

Открывая заседание всероссийского родительского комитета, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что роль родительского сообщества в образовательном и воспитательном процессе заметно выросла за последние годы.

"Мы приступаем к разработке стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Благодаря этому программному документу родителями, педагогами, директорами школ будет сформировано единое понимание наших общих задач и векторов развития. Создан Всероссийский родительский комитет, и мы рассчитываем на ваше участие в подготовке стратегии в качестве участников рабочих групп по направлениям. Важно, чтобы в этой работе приняли участие члены родительского комитета", — сказал Сергей Кравцов.

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль представил список победителей первого Конкурса инициатив родительских сообществ, который утвердил Всероссийский родительский комитет. Также Максим Древаль анонсировал второй сезон конкурса, который пройдет в 2025 году.

"Конкурс инициатив родительских сообществ вызвал огромный интерес по всей стране, поэтому я с радостью объявляю старт второго сезона. С сегодняшнего дня уже можно подавать предварительные заявки на участие, об официальном старте приема заявок объявим дополнительно. Конечно, мы учтем опыт первого сезона, главное для нас — сделать участие в конкурсе удобным для родителей. Желаю успехов всем, кто присоединится к проекту", — подчеркнул Максим Древаль.

Победителями конкурса стали 200 проектов из 78 регионов Российской Федерации. Больше всего проектов-победителей в направлении "Патриотическое воспитание" — 55. Также в первую тройку входят такие направления воспитания, как "Духовно-нравственное воспитание" (41) и "Физическое" (38).

По итогам конкурса премию в размере до 2 миллионов рублей получили 16 проектов. Денежную премию до 1 миллиона рублей завоевали 82 проекта. А призом в размере до 500 тысяч рублей были отмечены 102 проекта.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте, они получат средства уже до конца 2024 года и смогут начать реализацию проектов по развитию воспитательного пространства в школах. Также победители и будущие участники конкурса инициатив родительских сообществ приглашаются первыми присоединиться к онлайн-курсу Знание.Академия "Родители и система воспитания: формируем будущее вместе". Курс рекомендуется к прохождению всем родителям, желающим глубже понять свою роль в воспитании, развитии и поддержке детей.