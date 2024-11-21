Самарский педагог вышла в финал всероссийского конкурса "Атомный урок"

Педагог самарской гимназии № 133 Оксана Терина вошла в число финалистов всероссийского просветительского конкурса "Атомный урок". Теперь ей предстоит побороться за победу в финале конкурса, который пройдет 8 декабря 2024 года в музее "АТОМ" в Москве.

"Атомный урок" — всероссийский научно-просветительского проект, ежегодно реализуемый в рамках программы "Атомариум", при поддержке государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и министерства просвещения Российской Федерации. Цель проекта — познакомить педагогов и их учеников с миром атомных технологий.

В прошедшем полуфинале конкурса педагоги из 33 регионов России представили свои авторские педагогические практики и разработки в формате видео-визиток. В оценке творческих работ полуфиналистов приняли участие эксперты конкурса: представители госкорпорации "Росатом", министерства просвещения Российской Федерации, госкорпорации "Роскосмос", корпоративной академии Росатома, фонда "Атом", национального центра физики и математики, российского общества "Знание", Фонда гуманитарных проектов, Ассоциации организаторов студенческих олимпиад "Я-профессионал", СП "Квант", а также амбассадоры проекта — победители всероссийских педагогических конкурсов и активные участники просветительских мероприятий Росатома.

"В финал конкурса вышли педагоги 12 субъектов, расширилась как география, так и спектр предметных профилей наших сильнейших педагогов. Помимо преподавателей таких дисциплин как физика, математика, химия, информатика, в финале мы увидим учителей географии и биологии, а также учителя-дефектолога. Это очень важно, поскольку "Атомный урок" не имеет границ и дает прикладной профориентационный инструментарий абсолютно для всех педагогов страны", — подчеркнул председатель экспертного совета всероссийского просветительского конкурса "Атомный урок", заместитель директора департамента коммуникаций Госкорпорации "Росатом" Константин Рудер.

15 лучших педагогических практик, представленных полуфиналистами, войдут в методические материалы "Атомного урока" в следующем году. Победитель конкурса сможет принять участие в арктической экспедиции Росатома "Ледокол знаний" и в 2025 году отправится к Северному Полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы". Все финалисты "Атомного урока" станут амбассадорами проекта и в дальнейшем с просветительскими миссиями смогут посетить флагманские объекты Росатома в России и за рубежом.