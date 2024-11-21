16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский педагог вышла в финал всероссийского конкурса "Атомный урок" На платформе "Ростелеком Лицей" доступна подписка "Выпускник" для онлайн-подготовки к ЕГЭ Десять просветителей из Самарской области стали победителями регионального этапа конкурса Знание.Лектор Общества "Знание" Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в конкурсе инициатив родительских сообществ Т1 Цифровая Академия и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БАС

Образование Общество

Самарский педагог вышла в финал всероссийского конкурса "Атомный урок"

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Педагог самарской гимназии № 133 Оксана Терина вошла в число финалистов всероссийского просветительского конкурса "Атомный урок". Теперь ей предстоит побороться за победу в финале конкурса, который пройдет 8 декабря 2024 года в музее "АТОМ" в Москве.

"Атомный урок" — всероссийский научно-просветительского проект, ежегодно реализуемый в рамках программы "Атомариум", при поддержке государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и министерства просвещения Российской Федерации. Цель проекта — познакомить педагогов и их учеников с миром атомных технологий.

В прошедшем полуфинале конкурса педагоги из 33 регионов России представили свои авторские педагогические практики и разработки в формате видео-визиток. В оценке творческих работ полуфиналистов приняли участие эксперты конкурса: представители госкорпорации "Росатом", министерства просвещения Российской Федерации, госкорпорации "Роскосмос", корпоративной академии Росатома, фонда "Атом", национального центра физики и математики, российского общества "Знание", Фонда гуманитарных проектов, Ассоциации организаторов студенческих олимпиад "Я-профессионал", СП "Квант", а также амбассадоры проекта — победители всероссийских педагогических конкурсов и активные участники просветительских мероприятий Росатома.

"В финал конкурса вышли педагоги 12 субъектов, расширилась как география, так и спектр предметных профилей наших сильнейших педагогов. Помимо преподавателей таких дисциплин как физика, математика, химия, информатика, в финале мы увидим учителей географии и биологии, а также учителя-дефектолога. Это очень важно, поскольку "Атомный урок" не имеет границ и дает прикладной профориентационный инструментарий абсолютно для всех педагогов страны", — подчеркнул председатель экспертного совета всероссийского просветительского конкурса "Атомный урок", заместитель директора департамента коммуникаций Госкорпорации "Росатом" Константин Рудер.

15 лучших педагогических практик, представленных полуфиналистами, войдут в методические материалы "Атомного урока" в следующем году. Победитель конкурса сможет принять участие в арктической экспедиции Росатома "Ледокол знаний" и в 2025 году отправится к Северному Полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы". Все финалисты "Атомного урока" станут амбассадорами проекта и в дальнейшем с просветительскими миссиями смогут посетить флагманские объекты Росатома в России и за рубежом.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1