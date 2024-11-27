Делегация из Самарской области примет участие в IV конгрессе молодых ученых

IV конгресс молодых ученых пройдет под главной темой "Приоритеты научно-технологического развития: создаем будущее сегодня". Программа объединит дискуссии о новых технологиях, ответах на большие вызовы, наукоемком бизнесе, развитии научного потенциала, международной научной коммуникации, роли и достижениях российской науки в контексте международного взаимодействия со странами БРИКС и глобального развития. Также в ходе IV конгресса обсудят реализацию инициатив Десятилетия науки и технологий. Мероприятие состоится на федеральной территории "Сириус" с 27 по 29 ноября 2024 г.

"Программа IV конгресса молодых ученых в этом году ориентирована на развитие международной научной коммуникации и объединение усилий ученых для решения глобальных задач. Тренд на усложнение и совершенствование технологий в мире развивается стремительно, и можно сказать, что на сегодняшнем этапе технологии играют не последнюю роль в формировании нового миропорядка. Поэтому так важно обсудить вопросы технологического развития в формате БРИКС — альянса стран, которые становятся архитекторами нового мироустройства. Наука и технологии должны стать опорой для альянса в его становлении как нового центра силы и глобального лидера", — сказал советник президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.

"Предстоящий конгресс — повод подвести промежуточные итоги Десятилетия науки и технологий. В этом году была обновлена стратегия научно-технологического развития, определены приоритеты и сформулированы новые национальные цели развития. Какую роль в их достижении должна сыграть российская наука — эта тема будет в фокусе внимания участников конгресса. Его отличительной чертой станет участие гостей из стран БРИКС: уверен, что работа в таком формате будет полезна для нас и наших гостей", — отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, секретарь координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий Денис Секиринский.

От Самарской области в мероприятиях конгресса примут участие сотрудники образовательных организаций высшего образования: Самарского университета им. Королева, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного технического университета и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Общее количество участников составит 23 человека.

В рамках конгресса ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев выступит в качестве приглашенного спикера на следующих круглых столах: "Межуниверситетская квантовая сеть: от квантовых коммуникаций к квантовому интернету"; "Космос и будущее: станет ли космос снова локомотивом научно-технологического развития страны?"; "Работа в кооперации: новая модель студенческих конструкторских бюро для решения задач промышленности".

В деловую программу IV конгресса молодых ученых войдут дискуссии по четырем основным направлениям.

В треке "Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития" обсудят материалы и технику нового поколения, фундаментальные научные исследования как основу конкурентоспособности страны, биоэкономику, искусственный интеллект в науке — масштабные задачи, требующие объединения усилий государства и научного сообщества, междисциплинарного подхода и нетривиального взгляда на научные проблемы. Дискуссии коснутся развития инженерного и математического образования для обеспечения технологического суверенитета и роли критических технологий в смене исторических порядков. Также состоится открытый диалог "30 вопросов к стартаперам, которые смогли".

В рамках сессий по направлению "Наука без границ: разделяя принципы, объединяем умы" обсудят роль БРИКС в формировании полицентричного миропорядка, сотрудничество России и Китая как мировых научно-технологических лидеров, научно-образовательное сотрудничество для устойчивого развития стран Африки, а также прикладные вопросы международного научного взаимодействия: возможности для молодых ученых, привлечение иностранных студентов в российские вузы, сохранение научной коммуникации в эпоху политических противоречий. Дискуссии состоятся при участии гостей Форума молодых ученых стран БРИКС и Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС, которые стартуют на федеральной территории "Сириус" с 25 ноября и продолжатся на площадке IV Конгресса молодых ученых.

В программном треке, посвященном Десятилетию науки и технологий в России, подведут итоги реализации инициатив за 2024 год по популяризации науки, привлечению в науку молодежи и детей, развитию научного волонтерства и научно-популярного туризма. Также состоятся сессии, посвященные наставничеству в науке и развитию сервисов для ученых, направленных на оптимизацию научной работы и вовлечение ученых в решение задач развития страны. В рамках трека подведут итоги мероприятий-спутников IV Конгресса молодых ученых в Мурманской области и Республике Дагестан — в ходе спутников ученые со всей страны разработали наукоемкие решения для развития ключевых отраслей регионов-заказчиков: судостроения, геологии, лавинной безопасности, сельского хозяйства.

Дискуссии в направлении "Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура" затронут вопросы научного предпринимательства и развития наукоемкого бизнеса, инвестиций в научные разработки и вопросы реализации исследовательских проектов, условия конверсии фундаментальных знаний в технологии мирового уровня. Ряд сессий будет посвящен развитию научных кадров: вопросам подготовки современного инженера, кадров для экологической отрасли, IT-образованию для ученых, а также роли женщин-ученых в развитии научно-образовательной сферы и месте педагогики в жизни ученого. В рамках секции состоится презентация экспертного доклада "Научные кадры России: тенденции, проблемы, перспективы".

В программу IV конгресса войдут мероприятия Научной гостиной, встречи с выдающимися учеными и представителями бизнеса и традиционная Школа Российского научного фонда. Состоится также встреча советов молодых ученых и студенческих научных обществ с координаторами Координационного совета по делам молодежи в научной и научно-образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Архитектура программы IV Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия: конгресс.наука.рф.