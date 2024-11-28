Преподаватели самарских вузов и ссузов прошли обучение в Летней цифровой школе Сбера

44 преподавателя вузов и ссузов из Самары успешно завершили курс Летней цифровой школы Сбера. Проект даёт возможность преподавателям вузов и колледжей бесплатно пройти обучение и получить удостоверение о повышении квалификации от СберУниверситета. В нём приняли участие специалисты ПГУТИ, СамГТУ, СамГУПС, СНИУ им. С. П. Королёва, а также преподаватели СПО из Металлургического колледжа, колледжей ФСИН, МИР и Самарского государственного колледжа.

В этом году программа дисциплин в Летней школе была расширена. Она включала в себя десять образовательных треков: "Наука о данных", "Инжиниринг данных", "Разработка на Java", "Цифровые платформы и технологические тренды", "Устойчивое развитие", "Цифровые финансы и бизнес-модели", "Риск-менеджмент в цифровую эпоху", "Мягкие навыки", "Продуктовый дизайн", "Продуктовое и проектное управление". Большая часть преподавателей из Самары отдала предпочтение курсам "Наука о данных" и "Инжиниринг данных".

Обучение проходило онлайн с 1 июля по 31 августа в формате электронных курсов и вебинаров с участием экспертов Сбера и СберУниверситета. Летняя цифровая школа познакомила преподавателей с технологиями, которые используются сегодня в Сбере для решения практических задач. В процессе обучения использовались реальные кейсы и практики. Это помогло слушателям школы расширить свои знания по цифровым и бизнес-направлениям.

"В этом году проект "Летняя цифровая школа" завершил свой пятый сезон. За эти годы обучение прошли тысячи преподавателей со всей страны. Только в 2024-м к участию приняты заявки от 2 000 преподавателей из 80 городов и 550 учебных заведений. Зачислены в школу 7 500 претендентов, а 1 509 преподавателей успешно закончили обучение. В их числе и преподаватели Самарских учебных заведений, чем мы очень гордимся. Ведь в условиях быстроменяющейся реальности педагогам особенно важно следить за трендами и использовать в образовательном процессе самые передовые методики. А ими с большим удовольствием делится Сбер", — рассказала управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.