Полис от сглаза, неудачной ставки и любовных разочарований: у россиян растет потребность в нестандартных страховых продуктах

Страховой Дом ВСК составил новый топ нестандартных запросов россиян на страхование. В число необычных обращений от клиентов, которые заметно выросли в последние 6 месяцев, вошло страхование от разбитого сердца, защита различных частей тела, полис от плохих предчувствий и неудачных букмекерских ставок.

Застраховать… грудь дорогой жены

К страховому агенту ВСК обратился гражданин вместе со своей супругой с запросом на страхование "имущества". В ходе стандартного опроса выяснилось, что клиенту надо застраховать "грудь жены". История возникновения запроса на страхование была следующей: муж был в долгосрочной командировке, жена в его отсутствие сделала операцию по увеличению груди, а деньги взяла из сбережений супруга. После того как мужчина узнал о стоимости процедуры, он стал бояться дотрагиваться до своей суженой и даже запретил ей спать на животе. Чтобы избавиться от опасений, решил страховать своё новое "имущество". В частности, мужчина просил включить в полис такие риски как "сдутие", "обвисание" и "риск лопнутости". Оформить полис клиенту на такой вид "имущества" пока не получилось, но агент отправил продукт-менеджерам компании предложение ввести новый страховой продукт "от сдутия, обвисания и лопнутости груди".

Страховка от… сглаза

Жительница Кургана пришла в офис ВСК со стандартным запросом — просила застраховать ребенка от несчастных случаев и болезней. Малыш со слов страховательницы был гиперактивным и постоянно получал разные повреждения: ушибы, вывихи, переломы. На лечение ребенка родители тратили заметную часть семейного бюджета и личного времени, поэтому решили застраховать ребенка. После заключения договора на страхование ребенка, со слов клиентки, с него будто "сняли сглаз" — вот уже 6 лет с ним не произошло ни одного происшествия. По мнению родителей, полис защищает малыша от темных сил, поэтому они продолжают страховать свое чадо.

Страховка от… плохого предчувствия

Похожая ситуация произошла с жительницей Ижевска. Сначала она срочно оформила страховку на свой дом после того, как поссорилась со знакомой и получила от нее порцию угроз и проклятий. В результате после покупки полиса с домом ничего не произошло. После завершения срока договора собственница вновь обратилась в страховую компанию — на этот раз ей приснился вещий сон, что в доме произошел пожар и защитить ее сможет только страховой полис. После покупки полиса имущество не пострадало.

Страховка от…ответственности

Финансово грамотный житель Новосибирска регулярно приходит к страховщику с желанием оформить полис страхования своей ответственности. Так, он обратился в офис ВСК перед свиданием — боялся испортить девушке платье в ресторане и требовал оформить соответствующий полис. Ранее от него поступил запрос на страхование ответственности перед соседями — на участке мужчины росло 25 берез, и он переживал, что какие-то из них упадут на соседние участки и испортят чужое имущество. Кстати, ответственность перед соседями по участку он все-таки застраховал.

Другие нестандартные запросы от клиентов

В последние 6 месяцев число обращений россиян с нестандартными запросами на страхование растет, ВСК собрала наиболее яркие примеры:

Страхование авто по ОСАГО, пока не приехали сотрудники полиции: клиент приехал в офис прямо с места ДТП, чтобы успеть оформить полис ОСАГО до приезда сотрудников ГИБДД. Разумеется, в запросе ему было отказано;

Страховой полис на случай отмены свадьбы;

Страхование ремонта в квартире на случай если получится не очень красиво.

Защита от неудачной ставки у букмекера — по мнению некоторых россиян, данный риск должен входить в полисы спортивного страхования.