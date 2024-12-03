В СамГТУ 13 декабря выберут ректора

В пятницу, 13 декабря, в 12:00 в Самарском государственном техническом университете (ул. Первомайская, 18) пройдет конференция работников и обучающихся, на которой будет избран ректор
В выборах примут участие три кандидата: ныне действующий ректор СамГТУ, доктор технических наук, профессор Дмитрий Быков; проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе, доктор экономических наук, доцент Евгений Франк; проректор по интеграционным проектам, доктор технических наук, доцент Антон Еремин.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения