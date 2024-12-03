В СамГТУ 13 декабря выберут ректора

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В пятницу, 13 декабря, в 12:00 в Самарском государственном техническом университете (ул. Первомайская, 18) пройдет конференция работников и обучающихся, на которой будет избран ректор