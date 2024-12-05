"Т Плюс" провела тренинг для студентов СамГТУ и колледжа им. П. Мачнева

ПАО "Т Плюс" совместно с Самарским государственным техническим университетом запустило специализированный образовательный курс для будущих руководителей. Его слушателями стали студенты СамГТУ и учащиеся строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева, являющиеся участниками проекта "Энергия будущего".

Данный курс рассчитан на три тренинга, в рамках которых ребята встретятся с опытными бизнес-тренерами. В частности, первое мероприятие было посвящено развитию навыка публичных выступлений, в том числе в ситуации конфликта. На нём были рассмотрены основные алгоритмы и техники сохранения самообладания в конфликтной ситуации, в ходе выступления: как грамотно и уверенно отстаивать свою позицию, точку зрения, аргументированно отвечать своему оппоненту.

"Проект "Энергия будущего" готовит не только профессионалов отрасли, но и будущих руководителей. В этой связи мы организовали этот специализированный курс, направленный на развитие управленческих компетенций. Уверена, что эти тренинги способствуют созданию качественной образовательной среды под запросы конкретного работодателя", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Следующий тренинг в рамках образовательного курса состоится в начале 2025 года.