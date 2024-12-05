"Т Плюс" провела тренинг для студентов СамГТУ и колледжа им. П. Мачнева

ПАО "Т Плюс" совместно с Самарским государственным техническим университетом запустило специализированный образовательный курс для будущих руководителей. Его слушателями стали студенты СамГТУ и учащиеся строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева, являющиеся участниками проекта "Энергия будущего".
Данный курс рассчитан на три тренинга, в рамках которых ребята встретятся с опытными бизнес-тренерами. В частности, первое мероприятие было посвящено развитию навыка публичных выступлений, в том числе в ситуации конфликта. На нём были рассмотрены основные алгоритмы и техники сохранения самообладания в конфликтной ситуации, в ходе выступления: как грамотно и уверенно отстаивать свою позицию, точку зрения, аргументированно отвечать своему оппоненту.
"Проект "Энергия будущего" готовит не только профессионалов отрасли, но и будущих руководителей. В этой связи мы организовали этот специализированный курс, направленный на развитие управленческих компетенций. Уверена, что эти тренинги способствуют созданию качественной образовательной среды под запросы конкретного работодателя", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Следующий тренинг в рамках образовательного курса состоится в начале 2025 года.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения