"Т Плюс" приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ

Специалисты ПАО "Т Плюс" презентовали школьникам и студентам актуальные проекты в рамках взаимодействия компании и Самарского государственного технического университета.

На Дне открытых дверей СамГТУ-2024 были представлены крупнейшие работодатели региона. Энергетики рассказали студентам и школьникам о важности работы на электростанциях и предприятиях тепловых сетей Самарской области, а также об условиях работы в этих подразделениях. Также по окончании мероприятия специалисты "Т Плюс" провели отдельную встречу для ребят и их родителей, заинтересовавшихся карьерными возможностями компании, ответили на все возникшие вопросы.

"Мы давно и плодотворно взаимодействуем с профильным учебным заведением, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. На этот раз нашими проектами заинтересовались 45 посетителей мероприятия. Среди наиболее востребованных программ — заключение целевого договора для студентов СамГТУ, "Энергия будущего" для абитуриентов и "Первая зарплата с Т Плюс" — проект, предоставляющий учащимся выпускных классов школы возможность заработка и получения профессионального опыта в период летних каникул", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.