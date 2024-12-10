"Т Плюс" приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ

Специалисты ПАО "Т Плюс" презентовали школьникам и студентам актуальные проекты в рамках взаимодействия компании и Самарского государственного технического университета.
На Дне открытых дверей СамГТУ-2024 были представлены крупнейшие работодатели региона. Энергетики рассказали студентам и школьникам о важности работы на электростанциях и предприятиях тепловых сетей Самарской области, а также об условиях работы в этих подразделениях. Также по окончании мероприятия специалисты "Т Плюс" провели отдельную встречу для ребят и их родителей, заинтересовавшихся карьерными возможностями компании, ответили на все возникшие вопросы.
"Мы давно и плодотворно взаимодействуем с профильным учебным заведением, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. На этот раз нашими проектами заинтересовались 45 посетителей мероприятия. Среди наиболее востребованных программ — заключение целевого договора для студентов СамГТУ, "Энергия будущего" для абитуриентов и "Первая зарплата с Т Плюс" — проект, предоставляющий учащимся выпускных классов школы возможность заработка и получения профессионального опыта в период летних каникул", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения