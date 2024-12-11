16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Школьники из Самарской области вошли в топ-30 мирового рейтинга в финале чемпионата мира по робототехнике MakeX "Тольяттиазот" подводит итоги своего юбилейного года Билайн открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова "Тольяттиазот" стал генеральным партнером городского конкурса "Читаю быстро" "Вы те, на кого будет опираться наша страна": школьники и студенты Самарской области участвуют в акции "Есть такая профессия - Родину защищать!"

Образование Общество

Школьники из Самарской области вошли в топ-30 мирового рейтинга в финале чемпионата мира по робототехнике MakeX

ПЕКИН. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Китае завершились состязания международного финала чемпионата MakeX. Россию представляли 9 команд из Москвы, Кирова, Тольятти и пос. Придорожный, Самарской области. По итогам финала альянс команд учащихся образовательного центра "Южный город" Самарской области, принявший участие в номинации "Explorer", обошел 90% команд-участников и занял 27 место в мировом рейтинге!

Фото: предоставлено организаторами чемпионата MakeX

Напомним, тема робототехнических соревнований этого года — "Цифровой пионер" (Digital Pioneer). От других аналогичных соревнований концепцию MakeX отличает составление альянсов из команд-участниц. 275 команд соревновались в двух номинациях — "Explorer" и "Starter".

"Две наши команды Explorer, альянс "Chebubots" и "Robotyagi", заняли 27 место в мировом рейтинге! Среди 275 команд! Это лучший результат среди всех российских команд в этом году и самый высокий результат за всю историю участия сборной России в чемпионатах Мира MakeX! Все ддолжны знать имена наших чемпионов: Петрунин Павел, Круглов Максим, Форманюк Игорь, Паньков Андрей. Но мы точно не собираемся на этом останавливаться! Будем продолжать совершенствовать мастерство наших ребят и одновременно готовить резерв. Кстати, наши младшие ребята выступили тоже очень достойно в номинации Starter и набрались нужного опыта! Отдельные слова благодарности нашему тренеру — Потапову Юрию Александровичу. Это очень круто проделанная работа!", — отметил директор ОЦ "Южный город" Владимир Кильдюшкин.

Напомним, серьезной площадкой для развития детских талантов и подготовки к соревнованиям в Самарской области становятся Центры дополнительного образования, созданные в рамках нацпроекта "Образование", реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. Для ребят Самарской области действуют "Кванториумы" и мини-технопарки, "IT-кубы", "Точки роста", "Цифровая образовательная среда", а также Дом научной коллаборации и региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега". Созданные в регионе ресурсы в рамках реализации мероприятий нацпроекта позволяют привить интерес к изучению физики, математики, химии, информатики. В Самарской области более 93% детей охвачены программами дополнительного образования. При этом более 30% детей, получающих дополнительное образование, занимаются в кружках технической и естественно-научной направленности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5