Школьники из Самарской области вошли в топ-30 мирового рейтинга в финале чемпионата мира по робототехнике MakeX

В Китае завершились состязания международного финала чемпионата MakeX. Россию представляли 9 команд из Москвы, Кирова, Тольятти и пос. Придорожный, Самарской области. По итогам финала альянс команд учащихся образовательного центра "Южный город" Самарской области, принявший участие в номинации "Explorer", обошел 90% команд-участников и занял 27 место в мировом рейтинге!

Напомним, тема робототехнических соревнований этого года — "Цифровой пионер" (Digital Pioneer). От других аналогичных соревнований концепцию MakeX отличает составление альянсов из команд-участниц. 275 команд соревновались в двух номинациях — "Explorer" и "Starter".

"Две наши команды Explorer, альянс "Chebubots" и "Robotyagi", заняли 27 место в мировом рейтинге! Среди 275 команд! Это лучший результат среди всех российских команд в этом году и самый высокий результат за всю историю участия сборной России в чемпионатах Мира MakeX! Все ддолжны знать имена наших чемпионов: Петрунин Павел, Круглов Максим, Форманюк Игорь, Паньков Андрей. Но мы точно не собираемся на этом останавливаться! Будем продолжать совершенствовать мастерство наших ребят и одновременно готовить резерв. Кстати, наши младшие ребята выступили тоже очень достойно в номинации Starter и набрались нужного опыта! Отдельные слова благодарности нашему тренеру — Потапову Юрию Александровичу. Это очень круто проделанная работа!", — отметил директор ОЦ "Южный город" Владимир Кильдюшкин.

Напомним, серьезной площадкой для развития детских талантов и подготовки к соревнованиям в Самарской области становятся Центры дополнительного образования, созданные в рамках нацпроекта "Образование", реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. Для ребят Самарской области действуют "Кванториумы" и мини-технопарки, "IT-кубы", "Точки роста", "Цифровая образовательная среда", а также Дом научной коллаборации и региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега". Созданные в регионе ресурсы в рамках реализации мероприятий нацпроекта позволяют привить интерес к изучению физики, математики, химии, информатики. В Самарской области более 93% детей охвачены программами дополнительного образования. При этом более 30% детей, получающих дополнительное образование, занимаются в кружках технической и естественно-научной направленности.