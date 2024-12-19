В Самарском университете им. Королёва для первокурсников разработали ярмарку психологических практик

Её посетили более тысячи студентов.

Ярмарка психологических практик проходит в стенах Самарского университета им. Королёва во второй раз. Как признается директор социально-психологического центра университета Анжелика Терехина, в прошлом году была "пилотная" версия мероприятия: "Мы реализуем годовую программу адаптации студентов направлений подготовки бакалавриата и специалитета. Помогаем первокурсникам влиться в студенческую жизнь, познакомиться с группой, понять структуру учреждения. В силу того, что сейчас ситуация в мире напряженная, мы решили, что нужно усилить психологическую помощь, оказываемую студентам. Поэтому в преддверии сессии у нас родился новый проект".

В этом году ярмарка прошла 11–12 декабря в смешанном формате. В первый день студенты первого курса встречались с практикующими психологами, сотрудниками социально-психологического центра, а также с преподавателями психологического факультета университета. В разных локациях университета разместились 18 площадок по шести тематическим направлениям: "Стресс и тревожность: эффективные техники расслабления", "Жизненные проблемы: как справиться с трудностями", "Эффективная коммуникация: как развить в себе этот навык", "Планирование: как достичь желаемого и не забыть про себя", "Самооценка: где норма и как к ней прийти?", "Психологический квиз". Вместе с наставниками-кураторами первокурсники шли по интерактивному маршруту. На каждой станции их ждал мастер-класс от практикующего психолога. Спикеры делились техниками, практическими кейсами, которые могут помочь студентам самостоятельно справиться с волнением, научиться управлять собственной тревогой.

"Практическая польза нашей ярмарки в том, что помимо устных кейсов первокурсники получали раздаточные материалы, — объясняет Анжелика Терехина. — Мы выдавали специальную папку, куда студенты складывали разные памятки с техниками, приемами и практиками от психологов в печатном виде. Своего рода "набор первой помощи" для решения различных жизненных трудных ситуаций. Особо оживлялись ребята на станции "Психологический квиз" — здесь им рассказывали о том, как важна и нужна психология в повседневной жизни. Важно, чтобы студенты знали, что у нас в университете есть социально-психологический центр, где им всегда готовы помочь. За ответы на вопросы получали антистрессовые призы: сквиши, лапки-жмякалки, раскраски, стикеры с мотивационными установками".

В этом году внедрили новый формат — на второй день, 12 декабря, ярмарка проходила в режиме онлайн, что позволило охватить еще больше студентов. Мастер-классы провели специалисты из Донецка, Ростова-на-Дону, Москвы, Белгорода, Казани. Звучали выступления на разные темы: эмоциональный интеллект, ресурсность, адаптация через гибкие навыки, жизнестойкость, смехотерапия как метод понимания себя.

"Я старалась привлекать специалистов из дальних регионов, которые работают со специфическими категориями: люди в кризисных состояниях, участники военных действий, жители пограничных зон, — рассказывает Анжелика Терехина. — Все спикеры — практикующие психологи, кандидаты психологических наук, многие из них — руководители психологических служб. Это специалисты, которые знают, как проявляются переживания у разных людей и умеют расставлять акценты. Некоторые спикеры разрешили выложить записи мастер-классов, мы опубликовали их в своей группе в Вконтакте, чтобы студенты других курсов тоже могли узнать что-то новое. Спасибо коллегам, которые дали полезные техники и согласились принять участие, несмотря на свою занятость!".

Ситора Васильева — директор центра психологической поддержки, победитель конкурса "Лучший психолог воздушно-космических сил", победитель IX Всероссийского профессионального конкурса психологов силовых структур "Сила души". Спикер из Московского государственного института культуры города Химки с радостью приняла участие в работе психологической ярмарки Самарского университета им. Королева: "Выражаю благодарность за организацию и участие в Психологической ярмарке. Было приятно сотрудничать с университетом. Надеюсь на дальнейшее взаимодействие!".

Положительно о ярмарке отзываются и первокурсники. Александр Дубинин — студент института информатики и кибернетики. Он отметил практическую пользу мероприятия: "Я узнал несколько принципов организации процесса учебы и свободного времени в период сессии. Очень порадовали советы по тому, как справиться со стрессом, научиться коммуницировать, правильно расставлять приоритеты, сохранять душевное равновесие. Сейчас мы первокурсники впервые сдаём зачёты, столкнулись с различными проблемами, и нам пригодится любая помощь".

Как признается Анжелика Терехина, ярмарку планируют проводить и в следующем году:

"Несомненно, проведение такого мероприятия очень энергозатратно. Но мы видим отклики студентов — для них это значимо, здесь ребята получают знания, которые могут применить в жизни. Для них это нужно — значит, будем проводить еще!".