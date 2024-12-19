"Студент года": НОВИКОМ поздравил призеров конкурса МГТУ им. Н.Э.Баумана

Награждение победителей и финалистов ежегодного конкурса "Студент года" состоялось в МГТУ им Н.Э.Баумана в ходе торжественного мероприятия "Зачетный Новый год". Дочерний банк Ростеха выступил генеральным партнером мероприятия и наградил лучших студентов в номинации "Инженер года".

НОВИКОМ в своей работе уделяет большое внимание подготовке инженеров и укреплению кадрового потенциала отечественной промышленности. Поэтому банк поддерживает программы мотивации студентов технических вузов и давно и плодотворно сотрудничает с МГТУ им. Н.Э.Баумана. В проведении конкурса "Студент года" НОВИКОМ принял участие во второй раз. Памятные подарки победителям в номинации "Инженер года" вручили заместитель председателя правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов и вице-президент банка Саид Аминов.

"Для НОВИКОМа, позиционирующего себя как банк российских инженеров, тема развития отечественной инженерной мысли крайне актуальна. Сегодня, когда перед промышленностью стоит задача выйти на уровень мировых лидеров, ценность высококвалифицированных технических кадров как никогда велика. Поэтому наша совместная с вузами цель - с помощью подобных соревнований поддерживать студентов, демонстрирующих яркие достижения. Ведь именно в их руках будущее российских высоких технологий", - отметил заместитель председателя правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

Для победы в категории "Инженер года" студенты демонстрировали результаты работы над патентами и промышленными образцами, участвовали в инженерных соревнованиях.

Помимо этого, выдающиеся заслуги студентов МГТУ им. Н.Э.Баумана были отмечены в пяти других номинациях. Звание "Исследователь года" получили студенты, достигшие заметных успехов в научной деятельности. Лидеры студенческих сообществ были отмечены в номинации "Общественный деятель года". "Открытием года" стали молодые люди, которые только начали свой путь в университете и уже успели проявить себя в различных областях. Также были награждены "Спортсмен года" и "Творческая личность года".

Ведущий технический вуз страны и НОВИКОМ связаны давним продуктивным партнерством. Дочерний банк Ростеха поддерживает значимые образовательные программы и студенческие конкурсы. В этом году при поддержке банка прошли медиахакатон и хардатон, нацеленные на реализацию творческого и изобретательского потенциала молодежи.

Также недавно представитель НОВИКОМа стал амбассадором МГТУ им. Н.Э.Баумана в Республике Куба. Совместный проект вуза и банка увеличит привлекательность российских образовательных программ для перспективной кубинской молодежи и повысит статус отечественного образования на международной арене.