Жители Самарской области оставили желания на последний месяц зимы

Самарцы начали активно обращаться к Деду Морозу только в декабре. С начала месяца интернет-трафик на сервисах, где можно отправить праздничные послания новогоднему волшебнику, увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом ноября. Такую тенденцию заметили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные по объемам трафика на соответствующие тематические ресурсы.

Мечтать и загадывать желания жители области начинают уже в октябре — 31 день месяца стал наиболее популярным для отправки писем. Примечательно, что чаще всего отправляют пожелания по четвергам и воскресеньям. В эти дни трафик на 40% превышает среднесуточный показатель.

Однако в целом востребованность подобных сервисов в Самарской области падает. В этом году жители региона писали письма Деду Морозу в полтора раза реже, чем в прошлом. Самым популярным сайтом второй год остается официальная Канцелярия волшебника в Великом Устюге.

"Для того чтобы наши абоненты оставались на связи с зимним волшебником, мы продолжаем улучшать инфраструктуру связи. Наша цель — чтобы ни один уголок Самарской области не остался без доступа к необходимым цифровым услугам. С начала года новые базовые станции были установлены более чем в 25 городах, селах и деревнях региона", — комментирует Павел Тележкин, технический руководитель МегаФона в Самарской области.

Жители региона не только пишут главному герою Нового года, но и приезжают в его резиденцию в Великом Устюге. Частые поездки из области в Вологодчину начались еще в ноябре. При посещении вотчины жители региона активно делятся впечатлениями в интернете: в среднем каждый абонент за поездку расходует около 900 Мбайт интернет-трафика. Этого достаточно, чтобы отправить в мессенджерах свыше 400 фото с Дедом Морозом.