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Жители Самарской области оставили желания на последний месяц зимы

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы начали активно обращаться к Деду Морозу только в декабре. С начала месяца интернет-трафик на сервисах, где можно отправить праздничные послания новогоднему волшебнику, увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом ноября. Такую тенденцию заметили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные по объемам трафика на соответствующие тематические ресурсы.

Мечтать и загадывать желания жители области начинают уже в октябре — 31 день месяца стал наиболее популярным для отправки писем. Примечательно, что чаще всего отправляют пожелания по четвергам и воскресеньям. В эти дни трафик на 40% превышает среднесуточный показатель.

Однако в целом востребованность подобных сервисов в Самарской области падает. В этом году жители региона писали письма Деду Морозу в полтора раза реже, чем в прошлом. Самым популярным сайтом второй год остается официальная Канцелярия волшебника в Великом Устюге.

"Для того чтобы наши абоненты оставались на связи с зимним волшебником, мы продолжаем улучшать инфраструктуру связи. Наша цель — чтобы ни один уголок Самарской области не остался без доступа к необходимым цифровым услугам. С начала года новые базовые станции были установлены более чем в 25 городах, селах и деревнях региона", — комментирует Павел Тележкин, технический руководитель МегаФона в Самарской области.

Жители региона не только пишут главному герою Нового года, но и приезжают в его резиденцию в Великом Устюге. Частые поездки из области в Вологодчину начались еще в ноябре. При посещении вотчины жители региона активно делятся впечатлениями в интернете: в среднем каждый абонент за поездку расходует около 900 Мбайт интернет-трафика. Этого достаточно, чтобы отправить в мессенджерах свыше 400 фото с Дедом Морозом.

Гид потребителя

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

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