Курумоч с 30 марта переходит на летнее расписание

В воскресенье, 30 марта, международный аэропорт Курумоч переходит на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать по 25 октября этого года.
В летнем сезоне 23 авиакомпании запланировали полеты из Самары по 43 направлениям. Прямыми рейсами можно будет улететь в 22 города России. Также в расписание включены более 20 региональных направлений. Увеличится количество рейсов в Калининград.
Из международных направлений лидером по количеству рейсов остается Турция: заявлены рейсы в Стамбул и в Анталью. На весь летний период в расписании сохранятся полеты в Шарджу — рейсы выполняет Air Arabia. В расписании также запланированы рейсы в Дубай, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, Ереван и Тбилиси, сообщает пресс-служба Курумоча.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..