Из тольяттинского ТРЦ "Парк Хаус" эвакуировались 200 человек

В четверг вечером, в 20:8 из ТРЦ "Парк Хаус" (Автозаводское шоссе,6) в Центральном районе Тольятти самостоятельно эвакуировались 200 посетителей. Причиной стало сообщение о пожаре, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели, прибыв на место, выяснили, что в кафе на втором этаже ТРЦ загорелось потолочное перекрытие и сработала автоматическая установка пожаротушения.

В 20:49 пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра.

Погибших и пострадавших нет.

"В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно было эвакуировано 200 человек, в том числе 17 детей", - отмечается всообщении.