Из тольяттинского ТРЦ "Парк Хаус" эвакуировались 200 человек

В четверг вечером, в 20:8 из ТРЦ "Парк Хаус" (Автозаводское шоссе,6) в Центральном районе Тольятти самостоятельно эвакуировались 200 посетителей. Причиной стало сообщение о пожаре, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Спасатели, прибыв на место, выяснили, что в кафе на втором этаже ТРЦ загорелось потолочное перекрытие и сработала автоматическая установка пожаротушения.
В 20:49 пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра.
Погибших и пострадавших нет.
"В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно было эвакуировано 200 человек, в том числе 17 детей", - отмечается всообщении.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !