В Новокуйбышевске спасатели 6 часов боролись с пожаром на площади 10 га

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В четверг, 3 апреля, в 14:46 в районе н. п. Маяк в Новокуйбышевске начался ландшафтный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.