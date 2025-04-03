В Самаре изменится расписание электричек в направлении Курумоч-Жигулевское море-Отвага

В расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Курумоч -Жигулевское Море – Отвага внесут изменения. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

В апреле — 19, 20, 26, 27, 30 числа и далее с 1 мая по 19 октября по средам, пятницам, субботам и воскресеньям назначаются пригородные поезда

№ 6332/6331 Самара (отпр.06.56) — Курумоч (приб.08.21)

№ 6334/6333 Курумоч (отпр.12.10) — Самара (приб.13.36)

С 19 апреля по 31 октября назначаются пригородные поезда:

№ 6302/6301 Пятилетка (отпр.05.50) — Жигулевское Море (приб.07.44) по рабочим дням

№ 6304/6303 Пятилетка (отпр.05.50) — Отвага (приб.08.18) по выходным дням

№ 7375 Жигулевское Море (отпр.15.40) — Жигулевск (приб.15.56) по рабочим дням

№ 6377 Жигулевское Море (отпр.15.40) — Отвага (приб.16.11) по выходным дням

№ 7376 Жигулевск (отпр.17.07) — Жигулевское Море (приб.17.21) по рабочим дням

№ 6378 Отвага (отпр.16.51) — Жигулевское Море (приб.17.21) по выходным дням

Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.