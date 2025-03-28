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Билайн adtech внедряет ИИ-помощник для создания текстов таргетированных SMS-рассылок

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда билайн adtech — подразделения по рекламным технологиям билайн бизнес — запустила ИИ-помощника для создания рекламных текстов таргетированных SMS-рассылок в платформе билайн.ПРОдвижение. Новый инструмент призван помогать клиентам легко создавать продающие рекламные тексты, которые привлекают внимание целевой аудитории и повышают эффективность рекламной кампании.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

ИИ-помощник генерирует до десяти вариантов текста для таргетированных SMS-рассылок. Генерация происходит на основе введенных пользователем данных, таких как ключевая информация о предложении (описание товара или услуги), целевая аудитория, призыв к действию и наличие скидки или промокода.

Клиент может выбрать один из предложенных вариантов, комбинировать их или доработать самостоятельно. Это делает процесс создания сообщений гибким и удобным.

ИИ-помощник основан на комбинации статических и динамических запросов. Статические запросы учитывают общие требования к рекламным текстам, а динамические формируются на основе информации, предоставленной клиентом.

ИИ-помощник в первую очередь нацелен на поддержку в подготовке рекламной кампании, помогая сэкономить время, избежать ошибок и раскрыть потенциал каждого рекламного сообщения. Помощник не заменяет профессиональных копирайтеров, а помогает предпринимателям создавать качественные тексты, делая этот процесс более доступным, понятным и эффективным.

Новый инструмент уже доступен на сайте билайн.ПРОдвижение. Ознакомиться с возможностями ИИ-помощника и начать создавать качественные креативы в SMS-рассылках можно на сайте билайн.ПРОдвижение любому зарегистрированному пользователю.

Воспользоваться инструментом легко:

1. Зайдите в личный кабинет билайн.ПРОдвижение;

2. Начните создавать SMS-рассылку, выберите целевую аудиторию;

3. На шаге подготовки текста сообщения введите необходимую информацию в окно ИИ-помощника;

4. Используйте подходящий вариант текста из предложенных ИИ-помощником или, комбинируя несколько, составьте свой вариант.

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