Лесной пожар в Тольятти тушили 20 человек

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В четверг, 3 апреля, в 17:47 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 10 квартале Тольяттинского лесничества в Автозаводском районе.