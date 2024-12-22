Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.

"Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика! Ваши усилия, направленные на обеспечение энергобезопасности Самарской области, бесперебойное снабжение электрической и тепловой энергией промышленных предприятий, социальных объектов, населения региона, способствуют созданию базовых условий для дальнейшего развития экономического потенциала региона и страны в целом.

Основу региональной энергетической отрасли составляют мощные теплоэлектростанции, современные сети и распределительные линии, и, что самое важное, высокопрофессиональные, всецело преданные своему делу, ответственные кадры. Следуя славным трудовым традициям ветеранов, возводивших Жигулевскую ГЭС, Самарскую ГРЭС, региональные теплоцентрали, вы продолжаете укреплять энергосистему нашей губернии.

Отмечу, что Самарская область показала лучший результат по исполнению энергоснабжающими компаниями своих инвестиционных программ. Уверен, что вы и впредь будете настойчиво работать над технической модернизацией отрасли, внедрением современных технологий, снижением издержек, повышением эффективности энергетического комплекса.

Благодарю вас за честный, самоотверженный труд на благо наших граждан. Желаю вам здоровья, семейного счастья, благополучия, оптимизма, новых побед и свершений", — сказал Вячеслав Федорищев.