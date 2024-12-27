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Директор Самарского филиала "Т Плюс" поздравил победительницу корпоративной Олимпиады по математике

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов вручил диплом I степени корпоративной Олимпиады по математике ученице 9 класса МБОУ "Лицей технический им. С. П. Королёва" Аише Магомедагаевой. Результат Аиши стал лучшим среди 60 участников конкурса из 16 регионов России. Победа принесла ей дополнительные 5 баллов в случае поступления в Самарский государственный технический университет на любой из факультетов.

Напомним, что Олимпиада ПАО "Т Плюс" по физике и математике впервые прошла в этом году на базе Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ). Данный профориентационный проект был разработан участниками Ассоциации опорных вузов "Т Плюс", созданной в феврале 2024 года в Самаре.

На участие в первой Олимпиаде ПАО "Т Плюс" по физике и математике из Самарской области поступило свыше 40 заявок от учащихся 9 и 11 классов. По результатам предварительного дистанционного этапа в финал вышли 8 школьников. Очный этап прошёл 14 и 15 декабря в Исполнительной дирекции Самарского филиала ПАО "Т Плюс" и на Тольяттинской ТЭЦ. В число призёров конкурса вошли двое ребят из Самарской области: Аиша Магомедагаева и ученик 11 класса МБОУ г. о. Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 им. профессора В. И. Столбова" Григорий Вырыпаев (диплом II степени по физике).

"Победа в научной Олимпиаде — это повод для гордости родителей и серьёзный стимул для дальнейшего развития ребят. Мы будем рады в будущем увидеть на объектах энергокомпании таких талантливых молодых людей", — поздравил победительницу конкурса директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

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