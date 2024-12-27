"КуйбышевАзот" подвел итоги стипендиального конкурса

Благотворительная стипендиальная программа для талантливых школьников Тольятти при поддержке "КуйбышевАзота" действует с 2011 года. Ее участниками за эти годы стали 280 юных химиков. Успешное знание предмета уже позволило многим из них стать студентами престижных российских учебных заведений по таким направлениям как химическая промышленность и медицина, общественное питание и агротехника.

Традиционно, наиболее активными участниками программы являются ученики гимназий № 35, 39, 77, школ № 41, 10, 70 и лицея № 60. Однако для того чтобы стать стипендиатом программы, недостаточно лишь учиться на пятерки. Конкурсная комиссия в первую очередь обращает внимание на работу над научными проектами, активное участие в профильных олимпиадах и конкурсах.

Для студентов-химиков стипендиальный конкурс проводится в Тольятти с 2009 года и за это время его победителями стали 224 наиболее талантливых студента, которые добились наилучших результатов в учебе. В 2024 году победителями конкурса стали 10 студентов Тольяттинского химико-технологического колледжа, который по праву считается кузницей кадров для тольяттинской химической промышленности. Многие победители стипендиального конкурса за прошедшие годы уже связали свой трудовой путь с "КуйбышевАзотом".

Стипендиальная программа пользуется успехом и расширяется в том числе благодаря именным стипендиям имени заслуженных ветеранов завода. Так, с 2020 года двум лучшим студентам Тольяттинского химико-технологического колледжа (ТХТК) вручается именная стипендия Анатолия Аркадьевича Огаркова — члена Совета директоров ПАО "КуйбышевАзот", Заслуженного химика РФ, Почетного гражданина Тольятти, который получив это звание в 2020 году, направил денежное вознаграждение на выплаты первым стипендиатам. Сейчас их число выросло до 10 талантливых студентов ТХТК.

В 2022 году была учреждена стипендия имени Виталия Васильевича Васильева — Почетного нефтехимика РФ, Почетного химика РФ и заслуженного ветерана "КуйбышевАзота", который возглавлял проектно-конструкторский центр и 37 лет проработал на предприятии.

"Наши стипендиаты — яркий пример того, как любовь к науке помогает ребятам вырасти в настоящих профессионалов своего дела. Стипендиальный конкурс — это не только финансовая поддержка, которая имеет большое значение, но и дополнительный стимул для развития и изучения такой интересной науки, как химия. Предприятие всегда взаимодействовало с учебными заведениями Самарской области, сотрудничество постоянно развивается, появляются новые форматы, интересные для современной молодежи. В прошлом году "КуйбышевАзот" открыл свои двери для тольяттинских школьников и студентов — в формате экскурсий мы показываем, что такое химическое производство, и как работает одна из ведущих российских компаний. И это, безусловно, помогает ребятам лучше ориентироваться в выборе будущей профессии", — отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.