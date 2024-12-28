В Самарской области будут производить аналоги квадрокоптеров Mavic

Через три месяца в Самарской области планируется локализовать выпуск квадрокоптеров, аналогичных китайским "Mavic". Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Телеграм-канале.
"Сегодня отправили нашим защитникам новую партию технической помощи. Доложил военным, что мы приняли решение в ближайшие три месяца закупить для них еще 1 тыс. квадрокоптеров "Mavic". В настоящее время мы закупаем данное оборудование у иностранных производителей, но необходимо организовать отечественное производство", — уточнил губернатор.
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