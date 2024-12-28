В новогодние каникулы в Самарской области пройдет Декада спорта и здоровья

Ежегодная Декада спорта и здоровья пройдет во всех муниципалитетах Самарской области. Запланированы массовые физкультурные мероприятия для любителей спорта всех возрастов.

При поддержке министерства спорта Самарской области с 1 по 10 января на базе спортивной школы "Чайка" в Волжском районе будет проходить физкультурный фестиваль "Спортландия".

Со 2 января ежедневно будут с 8:00 до 22:00 открыты для посетителей 26 км лыжных трасс, в том числе шестикилометровая освещенная лыжня на лыжероллерной трассе верхней поляны "Чайки".

В новогодний праздник 1 января в 12:00 и далее ежедневно по 7 января в 11:00 будут проходить физкультурные мероприятия для всей семьи. На 3 января запланирован День биатлона, 4 января пройдет забег Деда Мороза, 5 января - квесты для многодетных семей, 6 января - катания на санях, 7 января - гонки на собачьих упряжках. Участие в мероприятиях бесплатное, вход свободный.

На прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена" расположится Самарская олимпийская деревня. На парковке у третьего входа на стадион залит ледовый каток. Здесь пройдут массовые катания на коньках. Вдоль аллей проложена лыжная трасса. В Самарской олимпийской деревне также можно будет покататься с горок, посетить фотовыставку и парад планет, новогодние фотозоны и арт-объекты.

4, 5 и 6 января пройдут бесплатные экскурсионные туры по стадиону "Солидарность Самара Арена". Посетители узнают интересные факты об одном из самых крупных спортивных объектов нашего региона, побывают в раздевалках футбольных клубов "Крылья Советов" и "Акрон", посетят зал для пресс-конференций и смотровую площадку трибуны СМИ. Каждый экскурсионный тур завершится тематическим мастер-классом - патриотическим, спортивным или творческим. Начало экскурсий в 12:00 и в 14:00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

В спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого" организованы массовые катания на коньках. Предусмотрено 13 сессий, каждая продолжительностью в час. В короткие сроки на сеансы записалось свыше 1,5 тыс. человек. С учетом вместимости арены и с целью создания комфортных условий для любителей катания запись закрыта.

Любители катания на коньках в период с 4 по 7 января также бесплатно смогут посетить ледовые арены "Ипподром", "Маяк" и "МТЛ-2" по графику. Требуется предварительная запись.

Массовые катания на объектах министерства спорта Самарской области будут организованы в спортивных комплексах Тольятти и Сызрани - "Лада-Арена", "Сызрань-Арена", "Метеор", "Победа", "Труд". А в легкоатлетическом манеже в Тольятти 7 января состоится Рождественский забег.

Массовые физкультурные мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что влечет за собой укрепление здоровья детей и молодежи и повышение продолжительности жизни старшего поколения, а также отвечает целям национальных проектов России. В Самарской области в целях улучшения условий для занятий населения физкультурой и спортом действует региональная программа "Мастер спорта", разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.