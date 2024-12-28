В новогодние каникулы в Самарской области пройдет Декада спорта и здоровья

Ежегодная Декада спорта и здоровья пройдет во всех муниципалитетах Самарской области. Запланированы массовые физкультурные мероприятия для любителей спорта всех возрастов.
При поддержке министерства спорта Самарской области с 1 по 10 января на базе спортивной школы "Чайка" в Волжском районе будет проходить физкультурный фестиваль "Спортландия".
Со 2 января ежедневно будут с 8:00 до 22:00 открыты для посетителей 26 км лыжных трасс, в том числе шестикилометровая освещенная лыжня на лыжероллерной трассе верхней поляны "Чайки".
В новогодний праздник 1 января в 12:00 и далее ежедневно по 7 января в 11:00 будут проходить физкультурные мероприятия для всей семьи. На 3 января запланирован День биатлона, 4 января пройдет забег Деда Мороза, 5 января - квесты для многодетных семей, 6 января - катания на санях, 7 января - гонки на собачьих упряжках. Участие в мероприятиях бесплатное, вход свободный.
На прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена" расположится Самарская олимпийская деревня. На парковке у третьего входа на стадион залит ледовый каток. Здесь пройдут массовые катания на коньках. Вдоль аллей проложена лыжная трасса. В Самарской олимпийской деревне также можно будет покататься с горок, посетить фотовыставку и парад планет, новогодние фотозоны и арт-объекты.
4, 5 и 6 января пройдут бесплатные экскурсионные туры по стадиону "Солидарность Самара Арена". Посетители узнают интересные факты об одном из самых крупных спортивных объектов нашего региона, побывают в раздевалках футбольных клубов "Крылья Советов" и "Акрон", посетят зал для пресс-конференций и смотровую площадку трибуны СМИ. Каждый экскурсионный тур завершится тематическим мастер-классом - патриотическим, спортивным или творческим. Начало экскурсий в 12:00 и в 14:00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
В спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого" организованы массовые катания на коньках. Предусмотрено 13 сессий, каждая продолжительностью в час. В короткие сроки на сеансы записалось свыше 1,5 тыс. человек. С учетом вместимости арены и с целью создания комфортных условий для любителей катания запись закрыта.
Любители катания на коньках в период с 4 по 7 января также бесплатно смогут посетить ледовые арены "Ипподром", "Маяк" и "МТЛ-2" по графику. Требуется предварительная запись.
Массовые катания на объектах министерства спорта Самарской области будут организованы в спортивных комплексах Тольятти и Сызрани - "Лада-Арена", "Сызрань-Арена", "Метеор", "Победа", "Труд". А в легкоатлетическом манеже в Тольятти 7 января состоится Рождественский забег.
Массовые физкультурные мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что влечет за собой укрепление здоровья детей и молодежи и повышение продолжительности жизни старшего поколения, а также отвечает целям национальных проектов России. В Самарской области в целях улучшения условий для занятий населения физкультурой и спортом действует региональная программа "Мастер спорта", разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.