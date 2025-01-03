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В Новокуйбышевске состоятся соревнованиях по конькобежному спорту для всех желающих

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федерация конькобежного спорта приглашает всех желающих принять участие в физкультурных соревнованиях по конькобежному спорту, которые состоятся 19 января в Новокуйбышевске.

Фото: https://t.me/minsport63

Дистанция: 100 м (на любых коньках). Возрастные категории: мальчики и девочки 9-11 лет (с 01.07.2013 по 30.06.2015) и все желающие, вне зависимости от возраста

Место проведения соревнований: Новокуйбышевск, стадион "Нефтяник", пр. Победы, 1Б. Регистрация с 11:00. 

Документы, которые предоставляются в комиссию:
— свидетельство о рождении
— полис ОМС
— страховка
— медицинская справка

Форма для регистрации на соревнования по ссылке.

Дополнительная информация по телефону: 89272950580

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