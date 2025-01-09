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Массовый спорт Спорт

В Самарской области отметили Всероссийский день фигурного катания

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 января, в России впервые отмечали День фигурного катания.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Фигурное катание - вид спорта, который увлекает и объединяет людей разного возраста, всех, кто катается на коньках. Проведение Всероссийского дня фигурного катания призвано повысить популярность вида спорта и вовлечь население в систематические занятия, что будет способствовать повышению качества и продолжительности жизни населения страны.

Дата праздника была выбрана в честь дня рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Николая Панина-Коломенкина. Спортсмен стал чемпионом Олимпиады 1908 г. в Лондоне в дисциплине "специальные фигуры".

В День фигурного катания по всей стране, в том числе в Самарской области, состоялись массовые физкультурные мероприятия.

В самарском спортивном комплексе "Кристалл" была организована программа с показательными выступлениями юных фигуристов области - воспитанников самарской МБУ СШ №10 и областной ГАУ СШОР №1. В Тольятти на "Лада-Арене" прошли показательные выступления спортсменов СШОР №1. Мероприятия также состоялись в Тольятти на катках "Труд" и "Метеор", в Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Новокуйбышевске, Кошках.

Для всех участников и зрителей прозвучали приветственные слова от главы Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе.

"Мы получили положительные отзывы от зрителей, родителей, участников мероприятий - все они получились по-домашнему уютными. Проведение Всероссийского дня фигурного катания - абсолютно позитивное, своевременное и правильное решение. Оно на деле доказало свою эффективность: в Отрадном после завершения праздника сразу 30 детей записались в секцию фигурного катания", - поделилась руководитель региональной федерации, вице-президент Федерации фигурного катания России Вера Богуш.

Кроме того, в дни зимних каникул подведомственные учреждения министерства спорта Самарской области организовали массовые катания на коньках. Свыше 1500 человек посетили сессии массовых катаний на малой ледовой арене ССК "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого". В рамках физкультурного мероприятия "Всей семьей на каток!" массовые катания прошли на ледовых площадках спортивных комплексов "Ипподром-Арена", "Маяк" и "МТЛ-2".

Проведение массовых катаний и показательных выступлений способствует популяризации здорового образа жизни и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что влечет за собой укрепление здоровья детей и молодежи, повышение продолжительности жизни старшего поколения и отвечает целям национальных проектов России. В Самарской области в целях улучшения условий для занятий населения физкультурой и спортом действует региональная программа "Мастер спорта", разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.

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