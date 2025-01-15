Видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" доступны для просмотра

Видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа VI сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа "ТеатральноеПриволжье" доступны для просмотра на сайте проекта — театральноеприволжье.рф. Самый масштабный театральный проект Приволжского федерального округа проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Самарскую область в финале окружного театрального фестиваля в категории "Молодежные театры" представляет Театр-студия "Галифе" со спектаклем "Русский характер" по мотивам одноимённого рассказа А. Н. Толстого из цикла рассказов Ивана Сударева. Театр-студия "Галифе" основан в 2022 году, работает в Доме офицеров Самарского гарнизона. Автор идеи и художественный руководитель проекта — Александр Бригаднов. Проект реализуется при поддержке начальника Дома офицеров, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Назаренко.

В категории "Детские спектакли" область представляет Театр кукол юного актера "Аленький цветочек" со спектаклем "Вечный хлеб" по повести Александра Беляева. Театр кукол — неоднократный лауреат и обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 15 выпускников театра ушли в профессию и работают актерами в профессиональных театрах и педагогами театральных коллективов. В числе выпускников 5 лауреатов премии Президента РФ и 5 лауреатов стипендии мера города для одаренной и талантливой молодежи.

Подведение итогов фестиваля "Театральное Приволжье" состоится 27 марта, во Всемирный день театра. Победители фестиваля в номинациях "Лучший молодежный спектакль" и "Лучший детский спектакль" получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля.