Видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" доступны для просмотра

Видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа VI сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа "ТеатральноеПриволжье" доступны для просмотра на сайте проекта — театральноеприволжье.рф. Самый масштабный театральный проект Приволжского федерального округа проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Самарскую область в финале окружного театрального фестиваля в категории "Молодежные театры" представляет Театр-студия "Галифе" со спектаклем "Русский характер" по мотивам одноимённого рассказа А. Н. Толстого из цикла рассказов Ивана Сударева. Театр-студия "Галифе" основан в 2022 году, работает в Доме офицеров Самарского гарнизона. Автор идеи и художественный руководитель проекта — Александр Бригаднов. Проект реализуется при поддержке начальника Дома офицеров, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Назаренко.
В категории "Детские спектакли" область представляет Театр кукол юного актера "Аленький цветочек" со спектаклем "Вечный хлеб" по повести Александра Беляева. Театр кукол — неоднократный лауреат и обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 15 выпускников театра ушли в профессию и работают актерами в профессиональных театрах и педагогами театральных коллективов. В числе выпускников 5 лауреатов премии Президента РФ и 5 лауреатов стипендии мера города для одаренной и талантливой молодежи.
Подведение итогов фестиваля "Театральное Приволжье" состоится 27 марта, во Всемирный день театра. Победители фестиваля в номинациях "Лучший молодежный спектакль" и "Лучший детский спектакль" получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.