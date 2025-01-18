Открыта регистрация на "Лыжню России", которая состоится 8 февраля

Массовый старт пройдет 8 февраля по всей стране и будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В Самарской области заезд пройдет в 17 местах. В Самаре массовый заезд состоится на "Чайке".
С полным списком трасс можно ознакомиться при регистрации на "Госуслугах".
Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта РФ и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.