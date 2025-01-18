Открыта регистрация на "Лыжню России", которая состоится 8 февраля

Массовый старт пройдет 8 февраля по всей стране и будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В Самарской области заезд пройдет в 17 местах. В Самаре массовый заезд состоится на "Чайке".

С полным списком трасс можно ознакомиться при регистрации на "Госуслугах".

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта РФ и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.