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Массовый спорт Спорт

Открыта регистрация на "Лыжню России", которая состоится 8 февраля

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Массовый старт пройдет 8 февраля по всей стране и будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Фото: минспорт России

В Самарской области заезд пройдет в 17 местах. В Самаре массовый заезд состоится на "Чайке". 

С полным списком трасс можно ознакомиться при регистрации на "Госуслугах". 

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта РФ и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

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