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Образование Общество

Очередное распределение мест в детсадах Самары пройдет 24 января

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 января, в Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2024-2025 учебный год, сообщает мэрия города. Как и прежде, оно пройдет в автоматизированном порядке на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru.

Сегодня в системе дошкольного образования Самары более 2 тыс. вакантных мест, из них порядка 450 мест для детей ясельного возраста.

Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг в разделе "Поиск заявлений". В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.

Родители ребенка могут добавить в заявление не более пяти предпочитаемых садов в порядке убывания предпочтения.

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