Очередное распределение мест в детсадах Самары пройдет 24 января

В пятницу, 24 января, в Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2024-2025 учебный год, сообщает мэрия города. Как и прежде, оно пройдет в автоматизированном порядке на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru.
Сегодня в системе дошкольного образования Самары более 2 тыс. вакантных мест, из них порядка 450 мест для детей ясельного возраста.
Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг в разделе "Поиск заявлений". В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.
Родители ребенка могут добавить в заявление не более пяти предпочитаемых садов в порядке убывания предпочтения.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения