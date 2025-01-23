Ребята из Самарской области участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников

На базе ПГУТИ прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по русскому языку. ВсОШ - это самое массовое и доступное мероприятие, позволяющее выявлять интеллектуальную одаренность школьников на ранних этапах.

Участниками олимпиады по русскому языку стали 350 учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Самарской области. Русский язык - один из 24 предметов олимпиады, которая продлится до 28 февраля. Завершающим предметом станет экономика.

Важно, что любой школьник 4-11 классов может на добровольной основе принять участие в открытом школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по олимпийскому лифту с учетом своих результатов и правил отбора на следующий этап. Это самое масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно бесплатно участвуют более чем 6 млн обучающихся. Дипломы победителей и призеров олимпиады дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. Кроме того, победители и призеры финала олимпиады приглашаются на отборочные соревнования, в результате которых формируются сборные команды России для участия в международных олимпиадах.

"Мы гордимся результатами наших ребят, в прошлом году у нас 21 победитель и призер заключительного этапа. Олимпиады помогают выявить наиболее талантливых детей, которые в перспективе могут стать высококлассными специалистами именно в выбранном направлении. Достижения у ребят замечательные, у нас очень сильная команда по химии", - рассказала врио заместителя министра образования Самарской области Инна Окуленко.

"Мы, конечно, всячески способствуем тому, чтобы ребята проявляли себя, показывали свои достижения, свои знания, потому что это очень важно для формирования нашей молодежи, будущего нашей страны", - отметил первый проректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Алексей Салмин.

На заседании оргкомитета инженерной олимпиады "Звезда" в Самарской области обсуждали важность олимпиад и конкурсов как одного из инструментов ранней профориентации школьников. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что поддержка молодежных интересов в науке необходима Самарскому региону, поскольку здесь работают крупные предприятия.

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады в апреле лучшие школьники будут приглашены на заключительный этап в Республику Татарстан.