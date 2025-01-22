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Образование Общество

Политеховцы создают инновационный снаряд для керлинга

СЫЗРАНЬ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители сызранского филиала СамГТУ Алексей Фомин и Андрей Сорокин предложили способ повышения эффективности тренировочного и игрового процессов в керлинге, сообщает пресс-служба вуза. Так, студенты трудятся над созданием и выводом на рынок игрового снаряда "КЕРЛИНГ-ПРО" с телеметрией. Разработка актуальна не только для проведения соревнований, но также на этапе подготовки к ним. Цель проекта - повышение конкурентоспособности спортсменов на всероссийском и международном уровнях.

"Общаясь с тренерами и спортсменами, мы поняли, что недостаток точных данных о ходе игры и характеристиках бросков ограничивает возможности для оттачивания мастерства, - рассказывает Алексей Фомин. - Поэтому мы решили разработать инновационный игровой снаряд, который может собирать и анализировать данные в реальном времени".

Разработчики отмечают, что внедрение телеметрических систем позволит отслеживать и контролировать параметры игры, например, скорость и угол броска, траекторию движения снаряда. Опираясь на полученные данные, спортсмены и их наставники смогут составлять более точные планы тренировок. Это значительно повысит и уровень игры российских керлингистов в целом.

Кроме того, студенты Политеха разрабатывают удобное программное обеспечение для анализа данных, зафиксированных телеметрическими системами.

Свой проект Алексей Фомин и Андрей Сорокин представили на очередном заседании клуба резидентов технопарка "Жигулевская долина".

"Мы выбрали именно "Жигулевскую долину" как платформу для развития проекта, поскольку технопарк предоставляет уникальные возможности для поддержки стартапов и инновационных технологий, - говорит Фомин. - Здесь мы сможем развивать наш продукт и привлекать внимание керлинг-сообщества".

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