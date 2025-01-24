30 тыс. студентов Самарской области примут участие в мероприятиях ко Дню российского студенчества

В рамках празднования Дня российского студенчества, который отмечается 25 января, в Самарской области запланировано проведение ряда мероприятий с участием более 30 тыс. студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных в регионе.

На университетских площадках пройдут разнообразные мероприятия, охватывающие широкий круг интересов студенческой аудитории. В Самарском государственном медицинском университете состоятся квиз "Ко Дню студента" и мероприятие "Музыкальное лото". Приволжским государственным университетом путей сообщения будет организована специальная программа "Героическое студенчество", приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Поволжский государственный университет сервиса подготовил для студентов ряд мероприятий, включая массовое катание на коньках под открытым небом. Программа "Студенческий вечер" будет включать кинопоказы, интерактивные станции от студенческих объединений и фотозону. Также в этот день пройдет Всероссийская акция "Зачетный СТУДзаБег".

Самарский государственный институт культуры приглашает всех желающих на студенческий концерт в молодежный концертно-театральный комплекс "Дирижабль".

Правительство Самарской области уделяет самое пристальное внимание повышению качества образовательного процесса, помощи талантливой молодежи, социальной поддержке студенчества. Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что создание условий для того, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели могли учиться, работать, создавать семьи и воспитывать детей в комфортных условиях — безусловный приоритет в работе.

Именно студенты являются сегодня потенциалом, обеспечивающим достижение технологического суверенитета нашего государства. Самарская область активный участник федеральных программ и национальных проектов, реализуемых в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина.

В национальном проекте "Молодежь и дети" особое внимание уделено подготовке востребованных кадров, совершенствованию системы ранней профориентации и поддержке молодых талантов.

В Самарской области создана комплексная система поддержки студенческой молодежи: ежегодно 218 студентов получают стипендию губернатора Самарской области, 100 студентов — областную стипендию им. П. В. Алабина. Студенты, обучающиеся в университетах и профессиональных образовательных организаций и ведущие аэрокосмические изыскания, становятся лауреатами премии им. Д. И. Козлова, областной стипендии имени Н. Д. Кузнецова. Ежегодно 50 студентов получают премии губернатора Самарской области студентам профессиональных образовательных организаций и вузов Самарской области, достигшим значительных результатов в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности.