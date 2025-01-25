Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем российского студенчества.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем российского студенчества! Этот замечательный праздник, отмечаемый в Татьянин день, объединяет многотысячную студенческую молодежь, всех, кто когда-либо был или собирается стать студентом.

Годы учебы в высших и средних учебных заведениях — это незабываемое, наполненное яркими событиями, счастливое и вместе с тем очень ответственное время. Именно в эту пору человек делает свой профессиональный выбор, овладевает необходимыми знаниями, навыками, формируется как личность, гражданин нашей великой страны — России.

Творческий, интеллектуальный потенциал студентов и молодых ученых крайне важен для обеспечения технологического суверенитета нашего государства. Для его реализации сегодня, в соответствии с решением нашего президента Владимира Владимировича Путина, в Самаре идет работа по созданию межвузовского кампуса IT-направления. В регионе активно развиваются студенческие стартапы, многие из которых стали победителями федерального конкурса на предоставление грантов Фонда содействия инновациям.

Еще одна точка роста — программа стратегического академического лидерства "Приоритет — 2030", в которую вошли сразу три наших вуза. Продолжается работа в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы".

Дорогие друзья, благодарю вас за упорство в овладении знаниями, за активную общественную работу, за то, что каждый из вас стремится принести пользу родной земле. Особой благодарности заслуживают студенты, ставшие участниками специальной военной операции, и волонтеры, помогающие военнослужащим и их семьям. Ваш осознанный выбор, безусловно, послужит примером для нашей молодежи.

Уверен, в год 80-летия Великой Победы, объявленный главой государства Годом защитника отечества, мы вместе сделаем максимум возможного, чтобы победить на фронте и сделать нашу страну еще сильнее. С вашей помощью мы укрепим позиции Самарской области, как одного из ведущих научно-образовательных центров страны, кузницы кадров для экономики будущего.

Региональное правительство и дальше будет уделять самое пристальное внимание повышению качества образовательного процесса, помощи талантливой молодежи, социальной поддержке студенчества. Наша цель — сделать все необходимое, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели могли учиться, работать, создавать семьи и воспитывать детей в комфортных условиях.

Желаю вам успешной учебы, крепкого здоровья, новых свершений и открытий, веры в собственные силы и, конечно, удачи!" — сказал глава региона.