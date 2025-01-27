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Образование Общество

Самарская область вошла в ТОП-10 участников федерального проекта "Код будущего" за 2022-2024 годы

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2022-2024 гг. Самарская область вошла в топ-10 участников федерального образовательного проекта "Код будущего".

Только за 2024 год программу освоило более чем 5,5 тыс. школьников нашего региона. Курсы для школьников организует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, федеральным оператором проекта выступает Университет-2035. В прошлом учебном году курсы программы "Код будущего" окончило более чем 150 тыс. российских школьников 8-11 классов и студентов колледжей. А за все время - более 250 тыс. ребят.

IT-сектор как одно из приоритетных направлений, обеспечивающих технологический суверенитет страны, - перспективное направление работы Федерального Правительства. В Самарской области вопросы развития региональной IT-отрасли находят поддержку у главы региона Вячеслава Федорищева, по его решению в январе 2025 года в Самарской области было создано министерство цифрового развития и связи. В числе задач новой структуры - внедрение современных инновационных технологий во все отрасли экономики и обеспечение ИТ-сектора квалифицированными кадрами.

Один из инструментов подготовки кадров - ранняя профориентация школьников. На это направлен образовательный проект "Код будущего", который в 2025 году продолжится под эгидой федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и будет дополнен курсами по робототехнике и ИИ-технологиям, а также профессиональным уровнем программирования.

С 2022 года в рамках проекта подростки изучали языки программирования на более чем 250 курсах от 28 ИТ-компаний, разрабатывали собственные ИТ-проекты. Выпускники получили сертификаты, которые могут добавить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы-партнеры.

Самые популярные языки программирования на проекте:
• Python - 69%
• JavaScript - 11%
• C++ - 6%
• C# - 5%
• 1С - 5%

Наиболее популярные направления проекта:
• разработка игр
• 1С-разработка
• веб-разработка
• аналитика данных, машинное обучение и ИИ
• базы данных и SQL

Участники проекта:
• 64% - мальчики, 36% - девочки,
• 71% - школьники 8-11 классов, 29% - студенты колледжей и техникумов.

Форма обучения:
• 56% участников занимались офлайн. Образовательные площадки были открыты в 87 регионах России,
• 44% предпочли онлайн-занятия.

Уровни подготовки:
• 76% выбрали начальный уровень,
• 22% осваивали базовый уровень,
• 2% обучались на продвинутых курсах.

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