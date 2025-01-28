Соревнования "Лед надежды нашей" из-за погоды переносятся на крытый каток

По погодным условиям соревнования "Лед надежды нашей" переносятся на крытый каток.

Напомним, в субботу, 1 февраля, во всех субъектах России, в том числе в Самарской области, пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей".

Старты для любителей конькобежного спорта пройдут на катке Ice City на территории ТЦ "Аврора Молл" (Самара, Аэродромная, 47а).

Начало регистрации в 9:00, начало забегов в 10:00.