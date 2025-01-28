Соревнования "Лед надежды нашей" из-за погоды переносятся на крытый каток

По погодным условиям соревнования "Лед надежды нашей" переносятся на крытый каток.
Напомним, в субботу, 1 февраля, во всех субъектах России, в том числе в Самарской области, пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей".
Старты для любителей конькобежного спорта пройдут на катке Ice City на территории ТЦ "Аврора Молл" (Самара, Аэродромная, 47а).
Начало регистрации в 9:00, начало забегов в 10:00.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.