16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Соревнования "Лед надежды нашей" из-за погоды переносятся на крытый каток В Самаре катки закрываются из-за погоды В Самаре пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей" Открыта регистрация на "Лыжню России", которая состоится 8 февраля В Самарской области 410 тыс. жителей стали участниками Декады спорта и здоровья

Массовый спорт Спорт

Соревнования "Лед надежды нашей" из-за погоды переносятся на крытый каток

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 183
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По погодным условиям соревнования "Лед надежды нашей" переносятся на крытый каток.

Напомним, в субботу, 1 февраля, во всех субъектах России, в том числе в Самарской области, пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей".

Старты для любителей конькобежного спорта пройдут на катке Ice City на территории ТЦ "Аврора Молл" (Самара, Аэродромная, 47а). 

Начало регистрации в 9:00, начало забегов в 10:00. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2