НОВИКОМ получил награды ВФСО "Трудовые резервы" за победы в корпоративных соревнованиях

Сотрудники дочернего банка Госкорпорации Ростех получили награды за высокие достижения в соревнованиях, организованных Всероссийским физкультурно-спортивным обществом "Трудовые резервы" в 2024 году. Заслуженные награды работникам НОВИКОМа вручили на торжественной церемонии в Министерстве спорта РФ.
Представители НОВИКОМа завоевали два первых места: в практической стрельбе и спортивном бильярде, а также серебряный приз в общекомандном зачете по практической стрельбе. Кроме того, высокую оценку получили организаторы команды НОВИКОМа.
"Спортивные достижения наших сотрудников — это показатель командного духа, целеустремленности и упорства, которые проявляются не только на соревнованиях, но и в работе. Мы гордимся нашими спортсменами, видим их стремительный рост и уверены, что впереди еще больше побед!" — сказала старший вице-президент НОВИКОМа Ольга Карасева.
Банк поощряет участие сотрудников в спортивных состязаниях, увлечение здоровым образом жизни и другие социальные инициативы. Работники НОВИКОМа регулярно принимают участие в корпоративных соревнованиях, а также в акциях "На работу на велосипеде" и днях донора.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.