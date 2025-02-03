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Массовый спорт Спорт

НОВИКОМ получил награды ВФСО "Трудовые резервы" за победы в корпоративных соревнованиях

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники дочернего банка Госкорпорации Ростех получили награды за высокие достижения в соревнованиях, организованных Всероссийским физкультурно-спортивным обществом "Трудовые резервы" в 2024 году. Заслуженные награды работникам НОВИКОМа вручили на торжественной церемонии в Министерстве спорта РФ.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Представители НОВИКОМа завоевали два первых места: в практической стрельбе и спортивном бильярде, а также серебряный приз в общекомандном зачете по практической стрельбе. Кроме того, высокую оценку получили организаторы команды НОВИКОМа.

"Спортивные достижения наших сотрудников — это показатель командного духа, целеустремленности и упорства, которые проявляются не только на соревнованиях, но и в работе. Мы гордимся нашими спортсменами, видим их стремительный рост и уверены, что впереди еще больше побед!" — сказала старший вице-президент НОВИКОМа Ольга Карасева.

Банк поощряет участие сотрудников в спортивных состязаниях, увлечение здоровым образом жизни и другие социальные инициативы. Работники НОВИКОМа регулярно принимают участие в корпоративных соревнованиях, а также в акциях "На работу на велосипеде" и днях донора.

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