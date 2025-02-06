"Сбербанк" планирует сотрудничать с учеными из Китая в сфере ИИ

"Сбербанк" планирует сотрудничать с китайскими исследователями в совместных проектах в области искусственного интеллекта (ИИ), сказал "Рейтер" первый зампред правления банка Александр Ведяхин, подчеркнув важность моделей с открытым исходным кодом.

"Сбербанк" выпустив свою большую языковую модель GigaChat в 2023 году.

"Китай является партнёром России по многим вопросам международной повестки, и уровень научного взаимодействия между нашими странами может быть усилен с помощью кооперации между учёными. В "Сбере" работает много учёных, которые выступают на ведущих мировых конференциях, общаются с коллегами из разных стран. И по их линии мы планируем проводить совместные исследовательские проекты с исследователями из Китая", — сказал Ведяхин.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно со "Сбербанком" наладить сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС в области искусственного интеллекта, чтобы бросить вызов доминированию США.

Ведяхин сказал, что с момента выхода DeepSeek "Сбербанк" тестировал модель и сравнивал ее с GigaChat MAX, своей самой передовой моделью.

"На научных задачах, где нужно время подумать, DeepSeek справляется лучше GigaChat. Но на многих задачах, например, банковских кейсах или на использовании русского языка, GigaChat не уступает DeepSeek, а иногда даже превосходит. Среди таких задач: расчётное обслуживание, расчётные платежи, факторинг и другие", — сказал он.

Успех DeepSeek, по словам Ведяхина, соответствует стратегии "Сбербанка" по поиску недорогих решений вместо инвестирования сотен миллиардов в мегапроекты вычислительной инфраструктуры, такие как Stargate, предприятие, анонсированное президентом США Дональдом Трампом.

"Дистилляция DeepSeek, ее адаптация под скромную инфраструктуру и фокус на оптимизацию кода — пример тренда, где главным преимуществом становится инженерная изобретательность, а не только бюджет. Поэтому важно отметить, что сегодня рынок искусственного интеллекта переходит в фазу, где прорывы зависят не столько от фундаментальных открытий, сколько от способности комбинировать известные методы с минимальными затратами. DeepSeek и подобные проекты ставят под сомнение монополию гигантов, доказывая, что открытость и инженерная смекалка могут уравнять шансы даже при ограниченных ресурсах", — отметил Ведяхин.