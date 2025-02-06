Аналитический доклад Сбера и РКЦ: квантовые вычисления изменят подход к созданию новых материалов

В преддверии Дня науки Сбер совместно с Российским квантовым центром (РКЦ) подготовил аналитический доклад "Квантовые вычисления для новых материалов", в котором оцениваются стадии развития квантовых вычислений в России и мире, рынок квантовых технологий и новых материалов, а также инвестиционный ландшафт.

Первый аналитический отчёт о квантовых вычислениях и их практическом применении в бизнесе Сбер вместе с партнёрами выпустил в 2023 году. Второй выпуск содержит всесторонний анализ текущего состояния и перспектив развития квантовых вычислений для поиска новых материалов. В документе рассмотрены ключевые области их применения и даны примеры успешных внедрений.

"Квантовые технологии всё больше привлекают внимание исследователей и инвесторов. Корпорации и государства вкладывают значительные ресурсы в разработку этих технологий. Квантовые вычисления могут повысить эффективность финансовых рынков, улучшить логистику, управление цепями поставок, ускорить создание новых лекарств, создать нейросети, обучающиеся в режиме реального времени. Они также помогут получить новые материалы, улучшить передачу энергии, обеспечить безопасность связи. Думаю, этот доклад будет полезен и топ-менеджерам, и представителям научного сообщества. Приглашаю всех заинтересованных в развитии квантовых технологий к сотрудничеству в сфере исследований, а также — во внедрении результатов", — рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" "Сбербанка" Андрей Белевцев.

По данным аналитической компании Precedence Research, глобальный объём рынка новых материалов в 2023 году достиг $69,28 млрд, а к 2030 году может составить $99,79 млрд. Исследования новых материалов с уникальными свойствами с помощью квантовых вычислений могут дать совершенно новый взгляд на материаловедение. Например, это прогнозирование химических реакций, разработка новых катализаторов, создание более совершенных топливных элементов. Сегодня работами в этих направлениях занимаются Volkswagen, Nissan, Airbus и другие крупнейшие корпорации мира.

Одно из основных направлений развития квантовых технологий — создание конкурентоспособного квантового компьютера для последующего применения в различных отраслях экономики. В России активная работа ведётся в рамках дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления", координируемой Госкорпорацией "Росатом".

Научно-технический потенциал российских учёных в области квантовых вычислений находится на международном уровне, что подтверждено множеством публикаций и патентов, а также успешными результатами научно-исследовательских проектов и пилотных внедрений. Так, Россия входит в топ-10 стран по числу публикаций в сфере квантовых технологий за 2014–2024 годы (согласно базе данных рецензируемой научной литературы Scopus).