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Строительство Строительство и недвижимость

Красивая жизнь на высоте

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Баланс Towers показали виды из окон на построенных этажах.

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик «СИГМА-СТРОЙ»

"Баланс Towers" прекращает споры, что лучше - могучая Волга или "домашняя" Самарка. В жилых башнях можно выбрать квартиры с видом на обе реки! И оценить красоту можно своими глазами: стройка уже шагнула за экватор конструктива башен, и можно "познакомиться" с выбранной квартирой.

Высота - основа философии "Баланс Towers"! В этом проекте она не ограничивается количеством этажей и поднимается намного выше!

Гарантия высокого уровня жизни в "Баланс Towers" обеспечена базовыми атрибутами и продуманными деталями: красивые и гостеприимные лобби, безопасный двор, трехуровневый паркинг, продуманная коммерция, просторный парк и высокие потолки даже в квартирах на нижних этажах.

Высокий уровень проработки жизненных сценариев стал основой для создания планировок квартир: в "Баланс Towers" каждый сможет найти вариант, который идеально сочетается с его мечтами, планами и привычками.

Ознакомьтесь с каталогом квартир по ссылке

К слову, вид на Волгу в "Баланс Towers" открывается с 11 этажа. Смотрите, какие квартиры рекомендуют рассмотреть специалисты проекта.

Эргономичная квартира №227 на 13 этаже башни Б37 - идеальный вариант для яркого старта в большом городе! Квартира, в которой гостиная комфортной площади соседствует с актуальной и удобной кухней-нишей, станет отличным вариантом первого "дома на вырост" для целеустремленной и активной молодежи.

Универсальная квартира №208 на 11 этаже башни Б37 подойдет и для пары, которая ценит комфорт друг друга, и для семьи из трех человек. Ничего лишнего, но при этом всего достаточно - именно это делает планировку по-настоящему универсальной. Для дополнительного комфорта в квартире предусмотрены два вместительных раздельных санузла, роскошная кухня-гостиная 30 кв. м с двумя большими окнами, которую легко превратить в уютное пространство, где так приятно проводить вечера и встречать гостей. А тот факт, что из окон одной из спален можно увидеть рассвет, а другая выходит на закатную сторону, можно считать дополнительным козырем этой квартиры.

Важный момент: просторные планировки и сбалансированный жизненные сценарии можно оценить не только на бумаге - вы можете познакомиться со своей будущей квартирой! А для того чтобы стать резидентом жилых башен "Баланс Towers", достаточно внести 10% стоимости и увеличить для себя период рассрочки.

Запишитесь на индивидуальную консультацию и узнайте больше о предложении в Телеграм или по номерам + 7 (987) 955-51-51 и +7 (846) 205-51-51.

Застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Сигма-Строй". Первый взнос от 10% означает минимальный взнос при оплате покупки в рассрочку платежами без начисления %, где второй взнос в размере 20% вносится через 3 мес., а остаток - равными ежеквартальными платежами до конца декабря 2026 года. Предложение действует на квартиры на построенных этажах. Рассрочку предоставляет Застройщик. Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Подробности на www.balancetowers.ru. Towers - (англ.) Башни.

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ИНН 6316266008

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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