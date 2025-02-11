Красивая жизнь на высоте

В Баланс Towers показали виды из окон на построенных этажах.

"Баланс Towers" прекращает споры, что лучше - могучая Волга или "домашняя" Самарка. В жилых башнях можно выбрать квартиры с видом на обе реки! И оценить красоту можно своими глазами: стройка уже шагнула за экватор конструктива башен, и можно "познакомиться" с выбранной квартирой.

Высота - основа философии "Баланс Towers"! В этом проекте она не ограничивается количеством этажей и поднимается намного выше!

Гарантия высокого уровня жизни в "Баланс Towers" обеспечена базовыми атрибутами и продуманными деталями: красивые и гостеприимные лобби, безопасный двор, трехуровневый паркинг, продуманная коммерция, просторный парк и высокие потолки даже в квартирах на нижних этажах.

Высокий уровень проработки жизненных сценариев стал основой для создания планировок квартир: в "Баланс Towers" каждый сможет найти вариант, который идеально сочетается с его мечтами, планами и привычками.

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К слову, вид на Волгу в "Баланс Towers" открывается с 11 этажа. Смотрите, какие квартиры рекомендуют рассмотреть специалисты проекта.

Эргономичная квартира №227 на 13 этаже башни Б37 - идеальный вариант для яркого старта в большом городе! Квартира, в которой гостиная комфортной площади соседствует с актуальной и удобной кухней-нишей, станет отличным вариантом первого "дома на вырост" для целеустремленной и активной молодежи.

Универсальная квартира №208 на 11 этаже башни Б37 подойдет и для пары, которая ценит комфорт друг друга, и для семьи из трех человек. Ничего лишнего, но при этом всего достаточно - именно это делает планировку по-настоящему универсальной. Для дополнительного комфорта в квартире предусмотрены два вместительных раздельных санузла, роскошная кухня-гостиная 30 кв. м с двумя большими окнами, которую легко превратить в уютное пространство, где так приятно проводить вечера и встречать гостей. А тот факт, что из окон одной из спален можно увидеть рассвет, а другая выходит на закатную сторону, можно считать дополнительным козырем этой квартиры.

Важный момент: просторные планировки и сбалансированный жизненные сценарии можно оценить не только на бумаге - вы можете познакомиться со своей будущей квартирой! А для того чтобы стать резидентом жилых башен "Баланс Towers", достаточно внести 10% стоимости и увеличить для себя период рассрочки.

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Застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Сигма-Строй". Первый взнос от 10% означает минимальный взнос при оплате покупки в рассрочку платежами без начисления %, где второй взнос в размере 20% вносится через 3 мес., а остаток - равными ежеквартальными платежами до конца декабря 2026 года. Предложение действует на квартиры на построенных этажах. Рассрочку предоставляет Застройщик. Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Подробности на www.balancetowers.ru. Towers - (англ.) Башни.