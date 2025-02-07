Андрей Белевцев: "Учёные Сбера помогают людям открывать новые горизонты возможностей"

Более 280 научных работ совместно с партнёрами, 29 исследований с центрами ИИ, новый функционал AI-помощников для людей и бизнеса и многое другое — Сбер накануне Дня науки подвёл ключевые итоги работы за прошлый год.

"В основе каждого прорывного решения лежат глубокие научные исследования. Именно поэтому мы развиваем собственные лаборатории, поддерживаем российских учёных, сотрудничаем с ведущими научными учреждениями и университетами страны. Как показывает наш опыт, пристальное внимание к прикладной и фундаментальной науке позволяет быстрее внедрять новые технологии и лучше помогать нашим клиентам, экономить их время и деньги, давать и людям, и предприятиям, и всей стране новые возможности для роста и развития. Научные открытия — словно мосты между настоящим и будущим, а учёные Сбера, подобно проводникам, помогают открывать новые горизонты возможностей, улучшая качество жизни. Сегодня почти 30 исследовательских подразделений сосредоточены в разных бизнес-блоках компании. И я уверен, что в этом году наша R&D-команда получит значимые научные результаты, применяя искусственный интеллект и другие инновационные технологии", — старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.

В 2024 году аудитория нейросетевой модели GigaChat, которую Сбер представил годом ранее, достигла 7 млн уникальных пользователей, которые уже сгенерировали к ней 150 млн запросов. В прошлом году вышла новая линейка моделей GigaChat.

Новый функционал получила и нейросеть Сбера Kandinsky. В 2024 году вышло несколько улучшенных моделей семейства Kandinsky с возможностью создавать ещё более реалистичные и качественные изображения.

Сбер — крупнейший индустриальный партнёр центров искусственного интеллекта, которые созданы в ведущих вузах и научных организациях страны по федеральному проекту "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". За прошлый год их количество выросло с 3 до 8, реализовано 29 проектов.

В 2024 году в Научной премии Сбера появилась новая номинация "AI в науке". Её лауреатами могут стать молодые исследователи не старше 35 лет, получившие выдающиеся научные результаты с применением искусственного интеллекта. Общий призовой фонд премии увеличился с 60 до 76,5 млн рублей.

В прошлом году учёные и инженеры Сбера в соавторстве с коллегами из других организаций опубликовали 289 научных работ и приняли участие в 18 топовых международных научных конференциях уровня A* и А.

Ко Дню науки Сбер также подготовил специальный раздел на R&D-сайте, где собраны лекции лауреатов Научной премии Сбера, выпуски цикла передач о передовых работах российских учёных "Теория всего", подготовленный вместе с РБК и Сколтехом, научный тест, интеллектуальные игры и другие активности, которые позволят прокачать знания и с пользой провести свободное время.