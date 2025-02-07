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Туризм Общество

Самарская область в топ-10 Рейтинга событийного потенциала России

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На портале Event LIVE опубликовали полную версию Рейтинга событийного потенциала регионов®© России. В Рейтинге отмечены те регионы, которые отличились по количеству проводимых событий в 2024 году, а также активно продвигали свою территорию как туристическую дестинацию.

Самарская область значительно повысила свои показатели, заняв шестое место. Для сравнения в 2023 г. регион находился на одиннадцатом. Одним из драйверов роста стала административная поддержка событийной и туристической отрасли в регионе.

"Самарская область — один из красивейших регионов нашей страны. Из года в год событийный календарь наполняется новыми, яркими и креативными мероприятиями. Высокий профессионализм работников туротрасли, взаимодействие бизнеса и власти, а также поддержка предпринимательских инициатив по туризму, все это важные слагаемые нашего общего успеха", — рассказала министр туризма региона Екатерина Матвеева.

Вопросы развития туристического потенциала на контроле губернатора Вячеслава Федорищева. "Самарская область уникальна во многих аспектах. И природа, и красота, и история. И количество туристов, которые к нам приезжают, должно быть кратно больше", - отмечал руководитель области, подчеркивая, что для раскрытия экономического потенциала туристической отрасли необходимо создание условий для реализации масштабных проектов предпринимателей. И это одна из задач в работе профильного ведомства.

Представленный рейтинг событийного потенциала регионов России позволяет сопоставлять субъекты Российской Федерации по общему уровню развития ивент-индустрии, определить ключевые факторы, влияющие на развитие территории как событийной дестинации, оценить уровень их развития и степень интеграции в социально-экономическую сферу в каждом регионе. Оценка происходит в разрезе шести основных групп показателей: "Событийная инфраструктура", "Продвижение региона как событийной дестинации", "Политика региона в области событийной индустрии", "Опыт проведения крупных международных мероприятий в регионе", "Туристический потенциал" и "Событийный туризм в регионе".

Рейтинг возглавил Санкт-Петербург.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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