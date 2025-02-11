На 4,3 млрд руб. оштрафовали самарских водителей дорожные камеры в 2024 году

За 2024 г. в Самарской области с помощью дорожных камер было выписано 6,23 млн штрафов на общую сумму 4,28 млрд рублей. Такие данные были озвучены во вторник, 11 февраля, на заседании комитета губернской думы по законодательству, законности и правопорядку.

При этом в бюджет региона поступило 2,8 млрд руб. от этих штрафов.

В 2023 г. штрафов было ощутимо меньше - 5,04 млн. Их сумму на комитете не озвучили.