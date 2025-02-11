Интернет стал предметом первой необходимости для россиян

Директор по клиентскому сервису "Ростелекома" Евгений Жукович рассказал, что наличие связи стало для россиян более важным фактором, чем доступ к центральному водоснабжению или газу. По данным 2024 года, 93% домохозяйств в России подключены к интернету, в то время как водопровод доступен в 87% домов, а газоснабжение — в 74%. Четверть пользователей услуг связи приходится на долю "Ростелекома". О том, как компании удается "ладить" с миллионами россиян, ее менеджеры рассказали на вебинаре "Закулисье клиентского сервиса "Ростелекома".
Сервис в приоритете
Эволюция коммуникации компании со своими клиентами за последние пять лет позволила превратить технологии Искусственного Интеллекта (ИИ) из диковинки в ежедневную рутину и сократить количество обращений абонентов на 10 миллионов.
В настоящее время система мониторинга качества услуг "Ростелекома", собирает более 150 тысяч записей в секунду. Система предиктивного обслуживания, которую используют в компании, позволяет выявлять проблемы еще до обращения клиентов, так что сотни тысяч пользователей не успевают заметить возникающие кратковременные помехи связи. Так, в 2024 году было устранено полмиллиона неисправностей до того, как клиент заметил какие-либо ухудшения качества связи.
Чат-бот компании закрывает более шесть миллионов обращений в год. Голосовые помощники уже сейчас обрабатывают более половины заявок без участия операторов. Часто абоненты даже не могут понять, общаются ли они с человеком или виртуальным ассистентом.
В компании продолжают постоянно совершенствовать личный кабинет пользователя с упором на его мобильную версию, в соответствии с современными стандартами. Он все чаще включает в себя игровые элементы и может похвастать привлекательной программой лояльности.
Если еще совсем недавно провайдеры, конкурируя за клиента, стремились увеличить скорость и качество связи, то сегодня чувствительность к этим параметрам у пользователя ниже — все телеком-компании предлагают почти равные покрытие и скорость передачи данных. В этом условиях качество сервиса выходит на передний план.
Компания собирает информацию через все доступные точки контакта: звонки на горячую линию, письменные обращения, посты в соцсетях, анкетирование, инженеров на линиях. Это несколько десятков миллионов обращений в год. Применяя современные технологии, такие как речевая аналитика и искусственный интеллект, специалисты анализируют эти обращения, ищут причины проблем и стараются предотвратить их в будущем. Согласно опросам, 98 96% клиентов оценивают работу служб поддержки на 4 и 5.
Сокращать количество ошибок бота и сотрудников контакт-центра помогает разработанный скрипт-менеджер, связанный с большинством бизнес-процессов, он формирует специальные карты, упрощающие и ускоряющие решение стандартных вопросов.
Больше 5 миллионов инженеров и техников ежедневно готовы выехать к клиентам, чтобы решить на месте те проблемы, которые не устраняются дистанционно.
Развивают голосовой бот и борются со спамом
Голосовой помощник "Ростелекома" умеет распознавать эмоции, некоторые идиоматические выражения и постоянно обучается чему-то новому.
Система сбора данных, на которой обучается ИИ, делает 150 тысяч записей каждую секунду из разных источников. Проводит мониторинг инфраструктуры, внутренних информационных систем, опрашивает клиентские устройства, например, ТВ приставки и роутеры. Она видит "рассыпание" интерактивного телевидения, перебои в работе вай-фая или какие-то кратковременные обрывы связи, незаметные для человеческого глаза, и подает сигнал, который тут же запускает коррекцию проблемы.
В 2023 году разработанная "Ростелекомом" система удостоилась Первой премии за лучший проект в области телерадиовещания в конкурсе имени Владимира Зворыкина — выдающегося изобретателя электронного телевидения.
Алексей Догадин, руководитель центра компетенций, со своей командой уже несколько лет занимается разработкой информационных систем управления данными с применением искусственного интеллекта и интеллектуальной системы коммуникаций, такими как чат-бот и голосовой бот.
Чат-бот собственной разработки появился в "Ростелекоме" в 2021 году. В работе голосового помощника задействовано три типа нейросетей: первая на входе понимает и преобразует голос клиента в текст, далее этот текст поступает в ядро бота, где распознается его смысл. На третьем уровне запускается скрипт обращения. В соответствии с заданной картой, генерируется ответное сообщение с информацией, которая нужна клиенту. На сегодняшний день более 300 типовых обращений могут быть обработаны без оператора.
"Мы научились даже немного распознавать эмоции и некоторые диалектические выражения, — говорит Алексей Догадин. — У нас есть четкие ограничения — дать конкретный ответ не более чем за 3 секунды. Команда постоянно работает над обучением нейросетей для того, чтобы лучше понимать людей. Мы и сами ежедневно развиваемся, учимся для того, чтобы повысить качество обслуживания через боты".
Если боту не удается ответить на вопрос, к диалогу подключается один из двух тысяч операторов первой линии из удалённого клиентского центра. То есть к общению подключается наименее загруженный сотрудник из любого уголка страны.
В "Ростелекоме" установлены также четкие регламентные сроки реагирования на технические инциденты, требующие выезда сотрудника или бригады, отдельные для каждого региона с учетом расстояний и доступности отдаленных населенных пунктов.
Только в 2024 абоненты компании свыше 20 тысяч раз выразили благодарность сотрудникам за оперативность и компетентность.
В будущем "Ростелеком" планирует и дальше развивать прозрачность своих взаимоотношений с клиентами, поддерживать гарантированную сохранность персональных данных абонентов, совершенствовать системы ИИ и отвечать на актуальные вызовы, такие, как борьба со спамом и мошенниками.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?